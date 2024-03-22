Из Минеральных Вод можно будет улететь в Киров и Курган
Прямые авиарейсы свяжут Минеральные Воды с Кировом и Курганом
Перевозить пассажиров будут авиакомпании «Азимут» и «Икар». Старт полетной программы намечен на май.
В Киров можно будет отправиться по понедельникам и четвергам, время в пути составит 3 часа 25 минут. В Курган рейсы будут выполнять по вторникам и субботам, в небе предстоит провести 3 часа 15 минут.
На сайте авиакомпании «Икар» уже есть расписание рейсов. Стоимость билетов начинается от 6 тыс. 300 рублей.
На сайте компании «Азимут» тоже появилась полетная программа. Билет на рейс 2 мая стоит от 3 тыс. 680 рублей.
Как писали Юга.ру, прямой авиарейс свяжет Якутск и Сочи. Полеты будут выполняться два раза в неделю на самолете Airbus A330 вместимостью от 345 до 378 пассажиров. Из Сочи можно будет улететь в 02:15 по вторникам и субботам, из Якутска — в 17:50 по вторникам и субботам. Время в пути составит 7 часов 35 минут.