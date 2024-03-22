Из Минеральных Вод можно будет улететь в Киров и Курган

Ставропольский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Прямые авиарейсы свяжут Минеральные Воды с Кировом и Курганом

Перевозить пассажиров будут авиакомпании «Азимут» и «Икар». Старт полетной программы намечен на май.

В Киров можно будет отправиться по понедельникам и четвергам, время в пути составит 3 часа 25 минут. В Курган рейсы будут выполнять по вторникам и субботам, в небе предстоит провести 3 часа 15 минут.

На сайте авиакомпании «Икар» уже есть расписание рейсов. Стоимость билетов начинается от 6 тыс. 300 рублей.

  • © Скриншот с сайта ikar.aero/ru
    © Скриншот с сайта ikar.aero/ru

На сайте компании «Азимут» тоже появилась полетная программа. Билет на рейс 2 мая стоит от 3 тыс. 680 рублей.

  • © Скриншот с сайта azimuth.ru
    © Скриншот с сайта azimuth.ru

Как писали Юга.ру, прямой авиарейс свяжет Якутск и Сочи. Полеты будут выполняться два раза в неделю на самолете Airbus A330 вместимостью от 345 до 378 пассажиров. Из Сочи можно будет улететь в 02:15 по вторникам и субботам, из Якутска — в 17:50 по вторникам и субботам. Время в пути составит 7 часов 35 минут.

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