Из Минеральных Вод можно будет улететь в Киров и Курган

Прямые авиарейсы свяжут Минеральные Воды с Кировом и Курганом

Перевозить пассажиров будут авиакомпании «Азимут» и «Икар». Старт полетной программы намечен на май.

В Киров можно будет отправиться по понедельникам и четвергам, время в пути составит 3 часа 25 минут. В Курган рейсы будут выполнять по вторникам и субботам, в небе предстоит провести 3 часа 15 минут.

На сайте авиакомпании «Икар» уже есть расписание рейсов. Стоимость билетов начинается от 6 тыс. 300 рублей.