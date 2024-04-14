В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара появится новая школа на 1550 мест

В Краснодаре на улице Черкасской возводят трехэтажное здание филиала школы №104

Специалисты уже завершили строительство здания школы в Восточно-Кругликовском микрорайоне и уложили кровлю. Сейчас они ведут отделочные работы и монтаж инженерных систем. Готовность образовательного учреждения составляет 79%. На объекте трудятся около 300 человек, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

В Краснодаре к 1 сентября 2024 года откроют 11 школ: Рассказываем, где

«В здании рабочие устанавливают окна и витражи, монтируют системы отопления, электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и канализации», — рассказал директор департамента строительства Иван Горобец.



В здании появятся: 62 класса;

кабинеты 3D-моделирования и робототехники;

два актовых зала;

два спортивных зала;

зал хореографии;

кабинеты психолога;

информационный центр;

медицинский блок;

столовая на 775 мест;

игровая зона для учеников начальных классов. На территории школы оборудуют спортплощадку для игр в волейбол и баскетбол, мини-футбол, занятий гимнастикой и лёгкой атлетикой с сектором для прыжков в длину и беговой дорожкой на дистанцию 100 метров.