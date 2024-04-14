В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара появится новая школа на 1550 мест
В Краснодаре на улице Черкасской возводят трехэтажное здание филиала школы №104
Специалисты уже завершили строительство здания школы в Восточно-Кругликовском микрорайоне и уложили кровлю. Сейчас они ведут отделочные работы и монтаж инженерных систем. Готовность образовательного учреждения составляет 79%. На объекте трудятся около 300 человек, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
В Краснодаре к 1 сентября 2024 года откроют 11 школ:
«В здании рабочие устанавливают окна и витражи, монтируют системы отопления, электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и канализации», — рассказал директор департамента строительства Иван Горобец.
В здании появятся:
- 62 класса;
- кабинеты 3D-моделирования и робототехники;
- два актовых зала;
- два спортивных зала;
- зал хореографии;
- кабинеты психолога;
- информационный центр;
- медицинский блок;
- столовая на 775 мест;
- игровая зона для учеников начальных классов.
На территории школы оборудуют спортплощадку для игр в волейбол и баскетбол, мини-футбол, занятий гимнастикой и лёгкой атлетикой с сектором для прыжков в длину и беговой дорожкой на дистанцию 100 метров.