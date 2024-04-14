В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара появится новая школа на 1550 мест

Краснодарский край

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  • © Фото администрации Краснодара, krd.ru
    © Фото администрации Краснодара, krd.ru

В Краснодаре на улице Черкасской возводят трехэтажное здание филиала школы №104

Специалисты уже завершили строительство здания школы в Восточно-Кругликовском микрорайоне и уложили кровлю. Сейчас они ведут отделочные работы и монтаж инженерных систем. Готовность образовательного учреждения составляет 79%. На объекте трудятся около 300 человек, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

В Краснодаре к 1 сентября 2024 года откроют 11 школ:

«В здании рабочие устанавливают окна и витражи, монтируют системы отопления, электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и канализации», — рассказал директор департамента строительства Иван Горобец.

В здании появятся:

  • 62 класса;
  • кабинеты 3D-моделирования и робототехники;
  • два актовых зала;
  • два спортивных зала;
  • зал хореографии;
  • кабинеты психолога;
  • информационный центр;
  • медицинский блок;
  • столовая на 775 мест;
  • игровая зона для учеников начальных классов.

На территории школы оборудуют спортплощадку для игр в волейбол и баскетбол, мини-футбол, занятий гимнастикой и лёгкой атлетикой с сектором для прыжков в длину и беговой дорожкой на дистанцию 100 метров.

Напомним, что в к 2026 году в Краснодаре построят новую школу на улице Новороссийской.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре планируют открыть мозаичную школу.

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