В Краснодаре пройдет фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений»

Краснодарский край

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  • Денис Мацуев © Фото пользователя Frolzart с сайта commons.wikimedia.org по лицензии CCA-4.0
    Денис Мацуев © Фото пользователя Frolzart с сайта commons.wikimedia.org по лицензии CCA-4.0

В Музыкальном театре Краснодара состоится фестиваль под руководством Дениса Мацуева

На сцене Музыкального театра Краснодара исполнят арии из опер «Русалка» А. Дворжака, «Ночь перед Рождеством» Н.А. Римского-Корсакова, «Джанни Скикки» Дж. Пуччини. Также зрителям представят фортепианные концерты К. Сен-Санса, В.А. Моцарта, Э. Грига, скрипичный концерт П.И. Чайковского, пьесы Ж. Массне и М. де Фалья.

Фестиваль будет идти три дня — с 17 по 19 апреля.

19 апреля состоится концерт «От классики до джаза». На сцену театра выйдут художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев и известные джазмены Андрей Иванов, Александр Зингер и Борислав Струлев с традиционными сочинениями и импровизациями на классические темы. Также зрители услышат домру в исполнении Екатерины Мочаловой.

В администрации Кубани рассказали, что в программе фестиваля выступят победители Конкурса Чайковского разных лет. Среди них виолончелист Александр Рамм, флейтистка София Виланд, скрипач Даниил Коган и скрипачка Стефания Поспехина.

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Также на сцену выйдут российско-американский виолончелист Борислав Струлев, ведущая солистка Мариинского театра Мария Баянкина (сопрано), победитель Международного юношеского конкурса пианистов им. С.В. Рахманинова Владимир Рублев и лауреат Международного конкурса им. Ф. Шопена в Нэшвилле (США) Елисей Мысин.

Как ранее писали Юга.ру, VK Fest объявил имена артистов, которые исполнят свои хиты 15 июня в Сириусе (18+).

Искусство Краснодар Музыка Фестивали

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