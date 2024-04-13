В Краснодаре пройдет фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений»

На сцене Музыкального театра Краснодара исполнят арии из опер «Русалка» А. Дворжака, «Ночь перед Рождеством» Н.А. Римского-Корсакова, «Джанни Скикки» Дж. Пуччини. Также зрителям представят фортепианные концерты К. Сен-Санса, В.А. Моцарта, Э. Грига, скрипичный концерт П.И. Чайковского, пьесы Ж. Массне и М. де Фалья.

Фестиваль будет идти три дня — с 17 по 19 апреля.