Краснодарцев приглашают на «Эру свинга»

В краснодарском музее Коваленко состоится концерт «Эра свинга» из цикла «Музыкальная коллекция» (16+)

В среду, 24 апреля, для краснодарцев выступят заслуженный артист Кубани Илья Филиппов и Александр Короленко. Об этом сообщает пресс-служба художественного музея Коваленко.

Концерт начнется в 19:00 по адресу: улица Красная, 13. Приобрести билеты можно на сайте или в кассе музея, а узнать подробности о мероприятии — по телефону: 8(861) 268-49-68.