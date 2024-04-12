Краснодарцев приглашают на «Эру свинга»
В краснодарском музее Коваленко состоится концерт «Эра свинга» из цикла «Музыкальная коллекция» (16+)
В среду, 24 апреля, для краснодарцев выступят заслуженный артист Кубани Илья Филиппов и Александр Короленко. Об этом сообщает пресс-служба художественного музея Коваленко.
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Концерт начнется в 19:00 по адресу: улица Красная, 13. Приобрести билеты можно на сайте или в кассе музея, а узнать подробности о мероприятии — по телефону: 8(861) 268-49-68.
Напомним, что краснодарцев 14 апреля приглашают в театр на читку пьесы «Ганди молчал по субботам».
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