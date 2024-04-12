Sony Pictures представила первый трейлер фильма «Покажи мне Луну» с Йоханссон и Татумом

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  • Кадр из трейлера к фильму «Покажи мне Луну» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Покажи мне Луну» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

Sony Pictures и Apple Originals представили первый официальный трейлер романтической комедии «Покажи мне Луну» (18+)

Ранее картина была известна как «Проект «Артемида». Режиссёром выступил Грег Берланти («Зелёный Фонарь», «Флэш», «С любовью, Саймон»). Главные роли сыграли Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум. Выход ленты в кинотеатрах запланирован на 12 июля 2024 года.

События картины разворачиваются во времена космической гонки СССР и США, в 1960-х годах. НАСА активно готовится к высадке астронавтов на Луну. И параллельно пытается придумать запасной вариант, если Нил Армстронг не сможет этого сделать. В команду нанимают несколько специалистов по пиару, чтобы те «сгладили углы». Они предлагают на всякий случай снять сцену высадки в павильоне.

Как писали Юга.ру, в сети появился первый тизер-трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих». Большая часть действия происходит в больнице Аркхэм, где находится Артур Флек. Его лечащим врачом оказывается психиатр Харлин Квинзель. 

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