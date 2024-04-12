Sony Pictures представила первый трейлер фильма «Покажи мне Луну» с Йоханссон и Татумом

Ранее картина была известна как «Проект «Артемида». Режиссёром выступил Грег Берланти («Зелёный Фонарь», «Флэш», «С любовью, Саймон»). Главные роли сыграли Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум. Выход ленты в кинотеатрах запланирован на 12 июля 2024 года.

События картины разворачиваются во времена космической гонки СССР и США, в 1960-х годах. НАСА активно готовится к высадке астронавтов на Луну. И параллельно пытается придумать запасной вариант, если Нил Армстронг не сможет этого сделать. В команду нанимают несколько специалистов по пиару, чтобы те «сгладили углы». Они предлагают на всякий случай снять сцену высадки в павильоне.