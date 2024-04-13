Официальную дату основания Краснодара хотят изменить. Объясняем, что происходит

Депутаты Краснодара рассмотрят предложение об изменении официальной даты основания Екатеринодара

Предыстория. В сентябре 2023 года, перед Днем города Краснодара, Юга.ру писали, что гражданский активист настаивает на пересмотре даты основания Екатеринодара в Уставе города. Виталий Черкасов объяснил, что в Уставе и в праздновании 230-летия есть несостыковки. Документ говорит об основании города 1 января 1794 года по старому стилю. При этом 230-летие в Краснодаре отметили в 2023 году.

12 апреля 2024 года «Краснодарские известия» сообщили, что на очередном заседании гордумы будут внесены предложения по изменению Устава города. Одно из них касается даты его образования.

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В действующей редакции статья 1 Устава гласит, что «город Краснодар (Екатеринодар) основан казаками 1 января 1794 года (по ст. ст.) для защиты южных рубежей России». Если предложение о внесении изменений примут, текст изменится так: «город Краснодар (Екатеринодар) основан казаками в период 1793-1794 годов для защиты южных рубежей России».

То есть, у Краснодара не будет точной даты основания. Но это не повлияет на празднование Дня города, отметил заместитель начальника управления делами городской Думы Краснодара Кирилл Перцев. Отмечать День города Краснодара будут все так же, в последний выходной сентября.

Подробно о том, какие исторические факты указывают на необходимость изменить дату основания Екатеринодара в Уставе Краснодара, можно прочитать в большом материале наших коллег.