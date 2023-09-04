В сентябре Краснодар отметит День города. Сколько ему лет и почему возникли споры?

Активист и автор телеграм-канала «Азбука горожанина» Виталий Черкасов возмутился, что мэр Евгений Наумов до сих пор не подписал постановление о праздновании 230-й годовщины со дня основания.

«Люди должны понимать, когда будет День города — 30 сентября и 1 октября или 23-24 сентября. Кто-то должен дать отмашку, это нормально. Это для жителей, чтобы мы строили свои планы. Для предпринимателей, у которых бизнес может быть на чем-то таком завязан. Комиссию же надо организовать, которая будет вести подготовку к празднику», — пояснил Черкасов.

Кроме того, он считает, что если документ выйдет, то нарушит Устав города.

«Проблема в том, что согласно Уставу Краснодара 230 лет нашему городу стукнет только в 2024-м [официально Екатеринодар основан казаками 1 января 1794 года по старому стилю — прим. Юга.ру]. А при наличии статьи 1 Устава отмечать юбилей раньше, в 2023 году, выглядит не только странно, но и незаконно», — написал Черкасов.

В прошлом году Краснодар отмечал 229 лет, то есть в этом году действительно исполняется 230 лет. По словам Черкасова, городским чиновникам и депутатам в апреле на слушаниях поступило предложение откорректировать Устав и снять явное противоречие, но те отказались.

«Если можно публично не соблюдать статью 1 Устава (нашей «городской Конституции»), то означает ли это, что можно также нарушать статью 11, например? Или любую другую. Есть ли смысл горожанам читать Устав города и другие документы? Проблема в том, что люди не готовы спорить, даже если видят, что написан какой-то бред. Им привили культуру абсолютного нигилизма и по-граждански кастрировали. Документы уже не имеют для них никакого значения», — заключил Виталий Черкасов.

По его словам, если выйдет постановление о праздновании 230-летия со дня основания Краснодара, то он подаст на городскую администрацию в суд.

Статья 11 Устава посвящена праву граждан на осуществление местного самоуправления. Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Журналистка Юга.ру обратилась за пояснением к Виталию Бондарю — историку, сотруднику южного филиала Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева.

«Если переводить дату 1 января 1794 года в новый стиль, то получается 12 января. Но в уставе города день основания указан ошибочно, по изданию Правительством Войска Верных Черноморских казаков «Порядка общей пользы» — первой конституции края. Город же был основан в июне 1793 года (рапорт Войскового правительства Таврическому губернатору) и не позже октября получил имя Екатеринодар (первое известное упоминание топонима)», — объяснил Бондарь.

Соответственно, Краснодару в июне исполнилось 230 лет. По словам историка, день города не тождественен дню его основания, это разные даты.

Напомним, в 2022 году на праздновании Дня города в Краснодаре отменили фейерверк и шоу дронов, а для зрителей выступали только местные артисты. Позже стало известно, что развлекательную программу сильно сократили и оставили в ней только культурно-патриотические мероприятия.