Краснодарский парк «Родные просторы» девелопера ТОЧНО вышел в финал международной строительной премии

Проект парка застройщика ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) вышел в финал международной премии Real Estate Property Awards в номинации «Некоммерческие общественные пространства»

Премия выявляет лидеров девелоперского рынка в каждом из его сегментов. Более 40 номинаций разделили на три блока: готовые проекты, архитектурные концепции, компании и технологии. В этом году девелоперы подали около 300 заявок на участие.

Проекты оценивают 60 специалистов, в том числе представители Минстроя России, «ДОМ.РФ», Института генплана Москвы, «Домклик», NF Group, CORE.XP, Nikoliers, GMK, Metrium, «КБ Стрелка», архитектурных бюро «Остоженка», Wowhaus, IND Architects и других компаний. Победителей объявят 19 июля в Сочи.

Финалисты и победители получат дипломы Real Estate Property Awards, Russian Property Awards и автоматически номинируются на евразийский этап премии Real Estate Property Awards Eurasia. Организаторы премии — ассоциация профессионального рынка недвижимости REPA и форум «Движение».

«Родные просторы» — современный ландшафтный парк площадью 9 га в краснодарском поселке Знаменский. Парк разбили на несколько функциональных зон: большой детский городок; скейт-парк, воркаут-зона и тренажеры; площадка для йоги и пилатеса.



В парке есть зона с фонтаном и площадкой для мероприятий. Здесь же установили круглые светящиеся качели. На основной аллее расположили зоны отдыха с шезлонгами и скамейками, скейт-площадку, баскетбольное дерево, спортплощадку с тренажерами, велодорожку и перголы для отдыха. На территории высадили более 4 000 растений 45 видов.

© Фото Сергея Журавлева

© Фото Сергея Журавлева

© Фото Сергея Журавлева

© Фото Сергея Журавлева

Ранее ТОЧНО уже получала федеральные награды за парк «Родные просторы»: в 2022 году группа компаний заняла второе место в России в номинации «Вклад застройщика в благоустройство общественной зеленой зоны» премии «Топ ЖК». В этом году подход ТОЧНО к проектированию и реализации ландшафтного дизайна оценили эксперты со всей страны.