На входе в Японский сад в Краснодаре снова скопилась огромная очередь

12 апреля в соцсетях появились кадры большой очереди в Японский сад. По словам автора, в 07:45 утра прогуляться по территории пришли 80 человек.

Напомним, что Японский сад открыли в парке «Краснодар» в конце марта 2023 года. Посещение локации бесплатное, но попасть туда можно только по специальному QR-коду. Получить его можно в инфомате на входе в сад. Именно строгая пропускная система и стала причиной многочисленных очередей.



В июне 2023 года краснодарский художник Алексей Рыженко нарисовал карикатуру очереди в Японский сад.