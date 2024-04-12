На входе в Японский сад в Краснодаре снова скопилась огромная очередь

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

С наступлением тепла в Краснодаре снова образовалась очередь в Японский сад в парке «Краснодар»

12 апреля в соцсетях появились кадры большой очереди в Японский сад. По словам автора, в 07:45 утра прогуляться по территории пришли 80 человек.

Весна в Японском саду парка «Краснодар»:

Напомним, что Японский сад открыли в парке «Краснодар» в конце марта 2023 года. Посещение локации бесплатное, но попасть туда можно только по специальному QR-коду. Получить его можно в инфомате на входе в сад. Именно строгая пропускная система и стала причиной многочисленных очередей.

В июне 2023 года краснодарский художник Алексей Рыженко нарисовал карикатуру очереди в Японский сад. 

Ранее Юга.ру писали, чем нельзя кормить белок в краснодарском Японском саду.

Краснодар парк «Краснодар» Парки Сергей Галицкий Японский сад

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