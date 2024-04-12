В Краснодарском крае загородная недвижимость подорожала на 91% за три года — аналитики

В Краснодарском крае с 2021 года загородная недвижимость подорожала на 91%

Средняя цена квадратного метра за 2023 год выросла на 10% и составила около 89 тыс. рублей. Активнее всего цены поднимаются в границах коттеджных поселков: рост составил 25%, а цена квадрата в марте — 95 тыс. рублей, сообщает Яндекс Недвижимость.

За 2023 год количество объявлений о продаже загородной недвижимости в Краснодарском крае выросло на 115%. И аналитики ожидают дальнейшего роста спроса и предложения.

В регионе стоимость квадратного метра в таунхаусе в среднем выше, чем в отдельном доме: 91 тыс. рублей к 86 тыс. рублей. За последние три года средние цены выросли на 75% и 86% соответственно.

Доля жителей Краснодарского края, интересующихся загородной недвижимостью в родном регионе, составляет 30,3%. При этом краснодарцы активно интересуются жильем в Подмосковье (доля в общем спросе — 6,8%).