В Краснодарском крае загородная недвижимость подорожала на 91% за три года — аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В Краснодарском крае с 2021 года загородная недвижимость подорожала на 91%

Средняя цена квадратного метра за 2023 год выросла на 10% и составила около 89 тыс. рублей. Активнее всего цены поднимаются в границах коттеджных поселков: рост составил 25%, а цена квадрата в марте — 95 тыс. рублей, сообщает Яндекс Недвижимость.

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За 2023 год количество объявлений о продаже загородной недвижимости в Краснодарском крае выросло на 115%. И аналитики ожидают дальнейшего роста спроса и предложения.

В регионе стоимость квадратного метра в таунхаусе в среднем выше, чем в отдельном доме: 91 тыс. рублей к 86 тыс. рублей. За последние три года средние цены выросли на 75% и 86% соответственно.

Доля жителей Краснодарского края, интересующихся загородной недвижимостью в родном регионе, составляет 30,3%. При этом краснодарцы активно интересуются жильем в Подмосковье (доля в общем спросе — 6,8%).

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за первый квартал 2024 года дома подорожали на 0,5%, а за год — на 2,6%. Средняя стоимость частного жилья на Кубани составила 11,5 млн рублей.

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