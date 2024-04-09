В Краснодаре цена за квадратный метр в новостройках достигла 166 тыс. рублей — аналитики

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», за март 2024 года новостройки в крупных городах России в среднем подорожали на 1,7%. При этом количество предложений увеличилось на 2,6%, а за год — на 9%.

В Краснодаре стоимость кв. метра в новостройках за март выросла на 1,2% и достигла 166 тыс. рублей. Жилье, уже введенное в эксплуатацию, но все еще продающееся девелоперами, стоило в среднем на 25 тыс. рублей дешевле, чем строящееся. Цена переуступки от физлица в Краснодаре была ниже, чем метр у застройщика на 47 тыс. рублей.