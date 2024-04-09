В Краснодаре цена за квадратный метр в новостройках достигла 166 тыс. рублей — аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото wirestock, unsplash.com
    © Фото wirestock, unsplash.com

В марте 2024 года стоимость квадратного метра в новостройках Краснодара поднялась до 166 тыс. рублей

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», за март 2024 года новостройки в крупных городах России в среднем подорожали на 1,7%. При этом количество предложений увеличилось на 2,6%, а за год — на 9%.

В Краснодаре стоимость кв. метра в новостройках за март выросла на 1,2% и достигла 166 тыс. рублей. Жилье, уже введенное в эксплуатацию, но все еще продающееся девелоперами, стоило в среднем на 25 тыс. рублей дешевле, чем строящееся. Цена переуступки от физлица в Краснодаре была ниже, чем метр у застройщика на 47 тыс. рублей.

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«Рост цен на первичную недвижимость в России продолжает замедляться. В феврале мы фиксировали подорожание относительно января на уровне 2%, а в марте относительно февраля — на 1,7%. Также мы фиксируем удлинение цикла сделки: раньше с момента первого контакта он составлял в среднем 3 месяца, а сейчас увеличивается до 6%», — рассказал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.

Исследование показало, что самые дорогие новостройки в России сейчас продаются в Сочи. В марте этого года медианная стоимость кв. метра первичной недвижимости на курорте превысила 426 тыс. рублей. За месяц рост цены составил 2%, а относительно марта 2023 года она выросла почти на 28%. При этом Москва и Санкт-Петербург по медианной стоимости квадрата заняли второе и третье места по стране. В столице в марте она составила почти 333 тыс. рублей, а в Питере — 240 тыс.

Напомним, что в начале 2024 года вторичная недвижимость в Краснодаре подорожала на 6,1%.

Как писали ранее Юга.ру, Краснодарский край занял первое место в рейтинге по объемам строительства.

Деньги Жилье Краснодар Недвижимость Сочи Цены Экономика

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