Средняя стоимость частного дома на Кубани достигла 11,5 млн рублей — аналитики

Аналитики портала «Мир квартир» подсчитали ценовой прирост на частное жилье по 85 регионам страны за первый квартал 2024 года и с апреля 2023-го. Оказалось, что за первые три месяца этого года дома подорожали больше, чем квартиры. В среднем по всем регионам цена объекта выросла на 7,3% и достигла 7, 4 млн рублей. Предложения за квартал в целом по стране сократились лишь на 6%. При этом, с апреля 2023 года в среднем по России дома подорожали на 17,5%. Предложения на этом рынке с прошлой весны существенно не изменились.

В Краснодарском крае за первый квартал 2024 года дома подорожали на 0,5%, а за год — на 2,6%. Средняя стоимость частного жилья на Кубани составила 11,5 млн рублей.



«Кубанские новости» со ссылкой на эксперта Кирилла Флуткова сообщают, что средняя стоимость частного дома в Сочи на сегодня составляет 34,91 млн рублей. С января по апрель 2024 года цены на данное жилье выросли на 9,09%, то есть, на 2,9 млн рублей. В начале года объект на курорте в среднем стоил 32 млн рублей.



В Севастополе частный дом обойдется в 11,6 млн рублей (прирост 3,5% за первый квартал и за год), в Крыму — в 10,9 млн рублей (2,3% — за первый квартал, 8,5% — за год), в Адыгее — в 9,1 млн рублей (4,1% — за первый квартал, 25% — за год), в Ставропольском крае — в 8,5 млн рублей (7% — за первый квартал, 24,6% — за год), а в Ростовской области — в 7,6 млн рублей (3% — за первый квартал, 13,7% — за год).