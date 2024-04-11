Предприниматели Кубани и Крыма взяли 2,5 млрд рублей льготных кредитов в российском банке
С января по март предприниматели Кубани и Крыма оформили свыше 400 кредитов по госпрограммам в банке РНКБ
Объем льготных кредитов в банке вырос на 20% год к году. Большинство таких займов взяли предприниматели Южного федерального округа.
Латиницу не понимают, кириллицу не любят:
Около половины льготных кредитов пришлись на госпрограмму для малых и средних предпримателей (МСП) — 1,2 млрд рублей с начала года.
Более 350 млн рублей бизнес получил в виде зонтичных поручительств Корпорации МСП, еще около 240 млн рублей — по госпрограмме для аграриев со ставкой до 5% годовых.
«Льготные программы — основной драйвер поддержки и развития малого и среднего бизнеса. В прошлом году около 40% кредитного портфеля юридических лиц в РНКБ составили кредиты по госпрограммам поддержки предпринимателей», — говорит старший вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.