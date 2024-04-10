В горах Сочи обсудят развитие «сонного туризма» и способы борьбы со стрессом

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

17-18 мая в отеле «Роза Спрингс» на курорте «Роза Хутор» пройдет конференция «Трансформация превентивной медицины: тренд на Life Balance и антистресс» (18+)

Гости мероприятия пообщаются с приглашенными экспертами в области ментального здоровья и в ходе специального лагеря испытают на себе антистресс-программу от отеля «Роза Спрингс».

На конференции эксперты обсудят тренды антистрессовой терапии и достижения отечественной геронтологии и сомнологии, обменяются опытом по сохранению ментального здоровья и борьбе с ежедневным стрессом. Среди спикеров — руководители профильных клиник и лечебно-профилактических учреждений, профессора, доктора медицинских наук, сомнологи, представители РАН, Первого МГМУ им. Сеченова, «Центральной государственной медицинской академии» Управления делами Президента РФ и научно-исследовательского медицинского центра по геронтологии.

Антистресс на курорте «Роза Хутор»:

Организатор конференции — отель «Роза Спрингс», основоположник направления Life Balance, которое помогает гармонично сочетать работу, отдых и личное развитие. Мероприятие пройдет при поддержке Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Его основная цель — внедрение превентивной медицины в санаторно-курортное лечение.

Для участия в конференции «Трансформация превентивной медицины: тренд на Life Balance и антистресс» нужно зарегистрироваться на сайте lifebalancekonf.ru или по телефону +7 (800) 200-92-01.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Едем в горы Сочи весной:

«Мы ожидаем активной профессиональной дискуссии по проблематике превентивной медицины, о том, какое влияние она может оказать на формирование общего сбережения здоровья. На конференции планируем раскрыть новое перспективное направление sleep-туризма, поговорить об актуальных методах изучения и корректировки сна пациентов в условиях санаторно-курортного отдыха. Не секрет, что значительное число людей испытывают те или иные сложности со сном. Это серьезная проблема, требующая решения и наши эксперты готовы предложить новейшие технологии повышения качества сомнологических и антистрессовых программ», — рассказала главный врач отеля «Роза Спрингс», диетолог, специалист по функциональной и превентивной медицине Елена Давыдова.

На курорте «Роза Хутор» расцвела сакура. Вот где ее искать.

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