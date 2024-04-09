В Краснодарском крае из-за сбоя приостановили выдачу прав и регистрацию автомобилей
Полиция Кубани рассказала о сбоях в работе программного обеспечения в отделениях ведомства
В связи с техническим сбоем в подразделениях УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю временно приостановили оказание госуслуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.
В России с 1 апреля изменились правила сдачи экзаменов на права:
Сейчас специалисты подразделений МВД России устраняют причины технического сбоя в работе информационных ресурсов.
Ведомство просит граждан с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от посещения МРЭО в ближайшие часы.
О возобновлении оказания услуг сообщат дополнительно. Время работы подразделений продлят, чтобы принять всех обратившихся граждан.