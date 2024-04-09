В Краснодарском крае из-за сбоя приостановили выдачу прав и регистрацию автомобилей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Полиция Кубани рассказала о сбоях в работе программного обеспечения в отделениях ведомства

В связи с техническим сбоем в подразделениях УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю временно приостановили оказание госуслуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.

В России с 1 апреля изменились правила сдачи экзаменов на права:

Сейчас специалисты подразделений МВД России устраняют причины технического сбоя в работе информационных ресурсов.

Ведомство просит граждан с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от посещения МРЭО в ближайшие часы.

О возобновлении оказания услуг сообщат дополнительно. Время работы подразделений продлят, чтобы принять всех обратившихся граждан.

Напомним, что ГИБДД назвала 10 самых аварийных дорог в Краснодаре. За 2023 год там пострадало 35 человек.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре создали муниципальную штрафстоянку и закупили эвакуаторы.

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