В Краснодарском крае из-за сбоя приостановили выдачу прав и регистрацию автомобилей

Полиция Кубани рассказала о сбоях в работе программного обеспечения в отделениях ведомства

В связи с техническим сбоем в подразделениях УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю временно приостановили оказание госуслуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.

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Сейчас специалисты подразделений МВД России устраняют причины технического сбоя в работе информационных ресурсов. Ведомство просит граждан с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от посещения МРЭО в ближайшие часы. О возобновлении оказания услуг сообщат дополнительно. Время работы подразделений продлят, чтобы принять всех обратившихся граждан.