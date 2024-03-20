В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзаменов на права: что нужно знать

С 1 апреля 2024 года вступают в силу изменения при сдаче экзамена на водительские права и в правилах дорожного движения

Согласно новому регламенту МВД, водителя, который не прошел медосвидетельствование или был лишен прав, не допустят к переэкзаменовке в течение года .

А вот правила сдачи практического экзамена упростят. Сейчас для его успешной сдачи необходимо получить менее пяти штрафных баллов. С 1 апреля их число увеличится до семи . Для разворота в ограниченном пространстве будут увеличены его габариты — с пяти до семи метров.

Увеличится срок пересдачи экзамена. Сейчас после трех неудачных попыток вновь попытать счастье можно уже через три месяца. С 1 апреля это станет возможно только через полгода . При этом пересдачу должны назначить не позднее девяти месяцев со дня последнего экзамена.

Уклонисты, которые не явились в военкоматы по повестке, не смогут сдавать экзамен на получение прав и продлевать срок действия водительского удостоверения.