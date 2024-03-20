В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзаменов на права: что нужно знать
С 1 апреля 2024 года вступают в силу изменения при сдаче экзамена на водительские права и в правилах дорожного движения
Согласно новому регламенту МВД, водителя, который не прошел медосвидетельствование или был лишен прав, не допустят к переэкзаменовке в течение года.
А вот правила сдачи практического экзамена упростят. Сейчас для его успешной сдачи необходимо получить менее пяти штрафных баллов. С 1 апреля их число увеличится до семи. Для разворота в ограниченном пространстве будут увеличены его габариты — с пяти до семи метров.
Увеличится срок пересдачи экзамена. Сейчас после трех неудачных попыток вновь попытать счастье можно уже через три месяца. С 1 апреля это станет возможно только через полгода. При этом пересдачу должны назначить не позднее девяти месяцев со дня последнего экзамена.
Уклонисты, которые не явились в военкоматы по повестке, не смогут сдавать экзамен на получение прав и продлевать срок действия водительского удостоверения.
Иностранным гражданам с временными удостоверениями, желающими получить российские права, нужно будет получить сертификат в автошколе и сдать экзамены в ГИБДД. Новые правила не распространяются на граждан России и Белоруссии с белорусскими правами — их заменят без экзаменов.
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Выданные в других странах водительские удостоверения станут действительными год спустя после получения гражданства РФ или вида на жительство. Потом таким автомобилистам необходимо будет получить права российского образца. Получившие вид на жительство или гражданство до 1 апреля 2024 года, смогут заменить удостоверения без экзаменов в течение одного года.
При сдаче экзамена на получение ВУ в ГИБДД сейчас требуются паспорт, документ об окончании автошколы, заявление, квитанция об оплате госпошлины и медсправка. Теперь также понадобятся СНИЛС и нотариальный перевод паспорта, если документ выдан иностранным государством.
Если в период сдачи экзаменов истек срок действия паспорта или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к вождению, процесс приостановят до предъявления новых документов.
С 1 апреля автошколы могут обучать водителей только при наличии заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям. Если такого документа нет, организация не сможет получить лицензию на ведение образовательной деятельности или продлить уже действующую.
Как писали Юга.ру, компания РЖД направила в правительство России предложения усилить ответственность для водителей, нарушающих правила проезда железнодорожных переездов. За 2023 год число подобных инцидентов выросло на 12% по сравнению с предыдущим периодом. В всех случаях зафиксировали вину автомобилистов.