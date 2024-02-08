ГИБДД назвала 10 самых аварийных дорог в Краснодаре. За 2023 год там пострадало 35 человек

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Госавтоинспекция Кубани назвала самые опасные участки дорог Краснодара, где за прошлый год произошло 30 ДТП

8 февраля сайт 93.ru опубликовал данные Госавтоинспекции Краснодарского края, которая по запросу журналистов назвала самые аварийные участки дорог в Краснодара по статистике 2023 года.

10 из 35 пострадавших — пешеходы.

ГАИ Ставрополья остановила 360 нетрезвых водителей за новогодние праздники:

Максимум ДТП (больше трех) зафиксировали на десяти участках, вот они:

  • Перекресток улиц Северной и Котовского — 4 ДТП: три столкновения машин и один наезд на пешехода. Всего четыре пострадавших.
  • Перекресток Северной и Чкалова — 3 ДТП. В трех столкновениях машин пострадали четыре человека.
  • Перекресток Буденного и Чкалова — 3 ДТП. В трех столкновениях машин пострадали пятеро.
  • Перекресток Костылева и Новокузнечной — 3 ДТП. В трех столкновениях машин было четыре пострадавших.
  • Участок улицы Зиповской между домами № 3 и 5 — 3 ДТП. Там водители трижды сбивали пешеходов, они получили ранения. Жители регулярно сообщают о проблемах с пешеходным переходом в этом месте минимум с осени 2021 года.
  • Перекресток Российской и Солнечной — 5 ДТП. В пяти столкновениях машин травмировались пятеро.
  • 15-й километр Западного подъезда к Краснодару (улица Западный обход, в районе «Спортивной деревни» и ЖК «Самолеты») — 3 ДТП. Там автомобилисты трижды наезжали на пешеходов, все трое получили травмы. В активно строящемся и заселяющимся районе Западного обхода проблемы с пешеходными переходами фиксируют с 2021 года — тогда там было пять наездов на пешеходов за год, к февралю 2023-го ситуация не изменилась.
  • 17-й километр Западного подъезда к Краснодару (шоссе Ближний Западный обход, в районе улицы Народной) — 3 ДТП. В трех столкновениях машин травмировались четверо.
  • Перекресток улиц 40 лет Победы и Достоевского — 3 ДТП: наезды на пешеходов, три пострадавших.

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2023-го в Ростове-на-Дону заработал первый умный пешеходный переход. За первый месяц использования количество правонарушений снизилось в семь раз.

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