Госавтоинспекция Кубани назвала самые опасные участки дорог Краснодара, где за прошлый год произошло 30 ДТП

8 февраля сайт 93.ru опубликовал данные Госавтоинспекции Краснодарского края, которая по запросу журналистов назвала самые аварийные участки дорог в Краснодара по статистике 2023 года. 10 из 35 пострадавших — пешеходы.

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Максимум ДТП (больше трех) зафиксировали на десяти участках, вот они: Перекресток улиц Северной и Котовского — 4 ДТП: три столкновения машин и один наезд на пешехода. Всего четыре пострадавших.

Перекресток Северной и Чкалова — 3 ДТП. В трех столкновениях машин пострадали четыре человека.

Перекресток Буденного и Чкалова — 3 ДТП. В трех столкновениях машин пострадали пятеро.

Перекресток Костылева и Новокузнечной — 3 ДТП. В трех столкновениях машин было четыре пострадавших.

Участок улицы Зиповской между домами № 3 и 5 — 3 ДТП. Там водители трижды сбивали пешеходов, они получили ранения. Жители регулярно сообщают о проблемах с пешеходным переходом в этом месте минимум с осени 2021 года.

Перекресток Российской и Солнечной — 5 ДТП. В пяти столкновениях машин травмировались пятеро.

15-й километр Западного подъезда к Краснодару (улица Западный обход, в районе «Спортивной деревни» и ЖК «Самолеты») — 3 ДТП. Там автомобилисты трижды наезжали на пешеходов, все трое получили травмы. В активно строящемся и заселяющимся районе Западного обхода проблемы с пешеходными переходами фиксируют с 2021 года — тогда там было пять наездов на пешеходов за год, к февралю 2023-го ситуация не изменилась.

17-й километр Западного подъезда к Краснодару (шоссе Ближний Западный обход, в районе улицы Народной) — 3 ДТП. В трех столкновениях машин травмировались четверо.

Перекресток улиц 40 лет Победы и Достоевского — 3 ДТП: наезды на пешеходов, три пострадавших.