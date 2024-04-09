Водопады, дольмены, горячие источники: турпоток в горы Адыгеи вырос в 1,5 раза за два года — статистика

Из-за роста интереса к пешим походам летом республику посещают в три раза больше отдыхающих, чем в остальные времена года, выяснили аналитики МТС с помощью платформы ГеоЭффект.

Зимой туристы чаще всего посещают поселки Каменномостский, где много баз отдыха и гостиниц, и Тульский — с известными на весь юг горячими источниками.

Летом популярна станица Даховская — отсюда путешественники стартуют на водопады, дольмены и несложные пешие походы. Плато Лаго-Наки летом посещают в два раза больше туристов, чем зимой.

Чаще всего путешественники селятся вне отелей — в палатках и кемпингах. В 2023 году такой отдых выбирали в два раза больше туристов, чем годом ранее.

В 2023 году в горы Адыгеи приезжало больше мужчин, чем женщин, хотя их количество отличается незначительно. Самая многочисленная группа — путешественники 35-44 лет без семей. На втором месте — дети и подростки до 17 лет.

Большая доля отдыхающих предсказуемо приходится на жителей Краснодарского края, но чаще всего они приезжают в Адыгею на один-два дня. Второе место занимает Ростовская область — отдыхающих из этого региона в три раза больше, чем из любого другого за пределами Кубани. Также в тройку путешественников из года в год стабильно входят гости из Ставропольского края и Москвы. Быстрее всего (в 4 раза за два года) вырос турпоток из Дагестана.