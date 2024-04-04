Хамам, кофейня и терраса: показываем самые большие квартиры, которые продаются в Краснодаре

Специалисты сервиса Яндекс Недвижимость составили для Юга.ру топ-10 больших квартир на вторичном рынке, которые продаются в Краснодаре

Квартира площадью 463,9 кв. метров Пентхаус с ремонтом, мебелью и техникой в клубном доме в центре города. На первом этаже располагается кухня-столовая и гостиная, спальня со своей гардеробной и ванной комнатой, а также холл. Второй этаж включает в себя две спальни с гардеробом и ванной, спортивный зал, кабинет, гостевой холл. Третий этаж оборудован под зону отдыха: здесь можно найти хамам и большую террасу с видом на весь город. Цена по состоянию на 4 апреля — 95 млн рублей.

© Скриншот с сайта realty.ya.ru/offer/662856163445155612/

Квартира площадью 325 кв. метров Пентхаус с дизайнерским ремонтом, террасой с диванчиками и бассейном на крыше. В квартире есть детская, гостевая, спальня, комната для совещаний, гостиная, кухня, два санузла. Из каждого окна открывается вид на Краснодар. Цена по состоянию на 4 апреля — 112 млн 750 тыс. рублей.

© Скриншот с сайта realty.ya.ru/offer/662856163382569492/

Квартира площадью 300 кв. метров Пентхаус с панорамными окнами, настоящим камином и хамамом и изысканным интерьером с мраморными элементами. Квартира оборудована мебелью и техникой. Цена по состоянию на 4 апреля — 110 млн рублей. Квартира площадью 296,7 км. метров Двухуровневая квартира с кожаной мебелью, бытовой техникой и просторной террасой, с которой можно любоваться городскими пейзажами. Жилье включает четыре изолированных комнаты, кухню-гостиную, просторный холл, гардеробную с прачечной, три санузла, два застеклённых балкона. Цена по состоянию на 4 апреля — 31 млн 900 тыс. рублей.

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Квартира площадью 272 кв. метров Квартира, которая идеально подойдет для большой семьи. Здесь есть четыре спальни, рабочий кабинет, светлая гостиная и четыре балкона. Окна выходят на прогулочную аллею улицы Красной и кинотеатр «Аврора». Цена по состоянию на 4 апреля — 49 млн рублей. Квартира площадью 270 кв. метров Квартира в стиле Шерлока Холмса: акцентные стены, деревянная фурнитура и кожаные диваны создают уютную британскую атмосферу. Имеются три спальни, гостиная, кухня-столовая, кофейня с видом на фонтан, два санузла, постирочная, кабинет, гардеробные и холл. Из окон открывается вид на озеро. Цена по состоянию на 4 апреля — 70 млн рублей.

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Квартира площадью 269,8 кв. метров Пентхаус в доме бизнес-класса с большой террасой, на которую ведут несколько выходов. Выполнен косметический ремонт. Планировка: четыре изолированные спальни, четыре санузла, кухня, гостиная. Цена по состоянию на 4 апреля — 35 млн рублей. Квартира площадью 265 кв. метров Трехуровневая квартира. Ha первом этаже располагаются кухня, детская, спальня, коридор, санузел.Ha втором — два зала, склад, кабинет, спальня, детская, санузел, сауна. На третьем этаже есть гардероб и складское помещение. В квартире также имеется настоящий камин. Цена по состоянию на 4 апреля — 32 млн 500 тыс. рублей. Квартира площадью 250 кв. метров Квартира в классическом стиле. Интерьер украшает резная мебель и колонны. Предусмотрены три изолированные спальни со своими санузлами, гостиная с витражным остеклением и выходом на открытый балкон с видом на город, гардеробная и кухня. Цена по состоянию на 4 апреля —19 млн 498 тыс. 256 рублей. Квартира площадью 240 кв. метров Квартира на берегу реки Кубань. В интерьер вписаны фрески ручной работы и такие редкие предметы интерьера, такие как венецианское зеркало, мозаика, индийский и турецкий мрамор. Планировка на две стороны, включает кухню-гостиную, две просторные спальни, кабинет, прачечную, три санузла, две веранды и два балкона. Цена по состоянию на 4 апреля — 49 млн рублей.