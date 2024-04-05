Сочи вошел в десятку городов мира по росту цен на элитное жилье

Первое место заняла Манила (Филиппины) с увеличением индекса роста стоимости такого жилья на 26,3%. На второй позиции расположился Санкт-Петербург, который год назад находился на 80 строчке. В 2023 году цены на рынке элитной жилой недвижимости Северной столицы выросли на 16,9%.

Прошлогодний лидер рейтинга, Дубай (ОАЭ), занял третье место с приростом 15,9%, Сочи — девятое место (+10,4%), а Москва — девятнадцатое (+6,4%).



Второй рейтинг демонстрирует, сколько кв. метров элитной жилой недвижимости можно приобрести за условный 1 млн долларов в разных городах.



По итогам 2023 года в мировом рейтинге Сочи расположился на 11 строчке со значением 44 кв. метров. Год назад за эту сумму можно было приобрести только 29 кв. метров жилья. Москва (55 кв. метров) второй год подряд занимает 12 место, при этом, в 2022 году результат составлял 46 кв. метров. Оба российских города находятся в рейтинге между такими городами, как Сидней (43 кв. м) и Майами (60 кв. м).