В Краснодаре открылась выставка «Виталий Горяев. Встреча друзей»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 10 апреля открылась выставка из фонда и частных коллекции «Виталий Горяев. Встреча друзей» (12+)

В экспозиции представлено более 80 работ. Посетители увидят графические произведения выдающегося художника Виталия Горяева и его друзей — Виталия Коробейникова, Алексея Паршкова и Алексея Якименко.

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Виталий Горяев — один из крупнейших мастеров отечественного изобразительного искусства. Он создавал иллюстрации к книгам русских и зарубежных писателей, рисунки для сатирических журналов, произведения станковой графики и живописи. Глазами Горяев читатели увидели поэзию Агнии Барто и Самуила Маршака, «Трех толстяков», «Тома Сойера» и «Гекльберри Финна», героев Пушкина, Гоголя и Достоевского.

Произведения авторов находятся в музейных собраниях и частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставка будет работать до 21 апреля по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» 22 апреля состоится лекция «Мартин Скорсезе: безумцы, религия и экзистенциализм».

Афиша Выставки Искусство Музеи отдых Развлечения

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