В Краснодаре открылась выставка «Виталий Горяев. Встреча друзей»

В Краснодарском музее имени Коваленко 10 апреля открылась выставка из фонда и частных коллекции «Виталий Горяев. Встреча друзей» (12+)

В экспозиции представлено более 80 работ. Посетители увидят графические произведения выдающегося художника Виталия Горяева и его друзей — Виталия Коробейникова, Алексея Паршкова и Алексея Якименко.

Виталий Горяев — один из крупнейших мастеров отечественного изобразительного искусства. Он создавал иллюстрации к книгам русских и зарубежных писателей, рисунки для сатирических журналов, произведения станковой графики и живописи. Глазами Горяев читатели увидели поэзию Агнии Барто и Самуила Маршака, «Трех толстяков», «Тома Сойера» и «Гекльберри Финна», героев Пушкина, Гоголя и Достоевского.

Произведения авторов находятся в музейных собраниях и частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставка будет работать до 21 апреля по адресу улица Красная, 15.