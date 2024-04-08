В Краснодаре улица Чапаева снова станет пешеходной

Краснодарский край

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  • Перекресток улиц Красноармейской и Чапаева © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Перекресток улиц Красноармейской и Чапаева © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре через неделю собираются перекрыть улицу Чапаева

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Евгений Наумов. На всем протяжении установят соответствующие знаки. Также на улице снова будут проводить творческие вечера, выставки и другие развлечения для жителей и гостей кубанской столицы.

Напомним, участок улицы Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской, который называют местным Арбатом, является пешеходным с пятницы по воскресенье. 

Как писали Юга.ру, в 2020 году в Краснодаре планировали реализовать проект «7 улиц». Согласно ему, улицы Пашковскую, Карасунскую, Чапаева, Рашпилевскую, Красноармейскую, Красную и Коммунаров должны были сузить в два раза и сделать там пешеходные зоны. В 2021 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев приостановил проект. Глава края посчитал, что идея нуждается в доработке.

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В Краснодаре улица Чапаева снова станет пешеходной
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