В Краснодаре улица Чапаева снова станет пешеходной
В Краснодаре через неделю собираются перекрыть улицу Чапаева
Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Евгений Наумов. На всем протяжении установят соответствующие знаки. Также на улице снова будут проводить творческие вечера, выставки и другие развлечения для жителей и гостей кубанской столицы.
Напомним, участок улицы Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской, который называют местным Арбатом, является пешеходным с пятницы по воскресенье.
Как писали Юга.ру, в 2020 году в Краснодаре планировали реализовать проект «7 улиц». Согласно ему, улицы Пашковскую, Карасунскую, Чапаева, Рашпилевскую, Красноармейскую, Красную и Коммунаров должны были сузить в два раза и сделать там пешеходные зоны. В 2021 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев приостановил проект. Глава края посчитал, что идея нуждается в доработке.