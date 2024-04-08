В Краснодаре улица Чапаева снова станет пешеходной

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Евгений Наумов. На всем протяжении установят соответствующие знаки. Также на улице снова будут проводить творческие вечера, выставки и другие развлечения для жителей и гостей кубанской столицы.

Напомним, участок улицы Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской, который называют местным Арбатом, является пешеходным с пятницы по воскресенье.