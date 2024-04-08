В Краснодарском крае на 68% вырос спрос на геологов — аналитики

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Прокопа Бартоничека и Бенджамина Мауса
    © Фото Прокопа Бартоничека и Бенджамина Мауса

В Краснодарском крае в первом квартале 2024 года на 68% вырос спрос на геологов

За три месяца российские работодатели разместили на hh.ru более 3 тыс. вакансий, связанных с геологической специализацией. Это превышает показатели 2023 года на 54%, показатели 2022 года — на 44%. Краснодарский край входит в топ-20 по востребованности таких специалистов (2% от всего объема).

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Средний диапазон зарплат для геологов в вакансиях, размещённых в Краснодарском крае, — 74,7 — 149,4 тыс. рублей. Высшее образование является приоритетным требованием у компаний-работодателей.

Как писали Юга.ру, в 2024 году спрос на услуги курьеров в Краснодаре вырос на 221%. Этому способствовало развитие электронной коммерции, рост онлайн-продаж товаров повседневного спроса и рынка доставки готовой еды. 

Геология

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