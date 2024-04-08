В Краснодарском крае на 68% вырос спрос на геологов — аналитики

В Краснодарском крае в первом квартале 2024 года на 68% вырос спрос на геологов

За три месяца российские работодатели разместили на hh.ru более 3 тыс. вакансий, связанных с геологической специализацией. Это превышает показатели 2023 года на 54%, показатели 2022 года — на 44%. Краснодарский край входит в топ-20 по востребованности таких специалистов (2% от всего объема).

Средний диапазон зарплат для геологов в вакансиях, размещённых в Краснодарском крае, — 74,7 — 149,4 тыс. рублей. Высшее образование является приоритетным требованием у компаний-работодателей.