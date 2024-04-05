Пробка из Сочи в Адлер растянулась на 14 километров. Люди идут пешком в аэропорт

На момент написания новости её протяжённость составила 14 км, а время ожидания — более двух часов. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что люди, которым нужно успеть на самолёт, идут в аэропорт пешком.

Напомним, в Сочи 1 апреля приступили к ремонту железнодорожного переезда на пересечении ж/д путей с федеральной автомобильной дорогой Джубга-Сочи. В ночь на 5 апреля перекрыли одну полосу автопути, чтобы рабочие демонтировали старое покрытие.

Работы планируют завершить до 28 апреля. Жителей и гостей курорта призывают на время проведения ремонта пользоваться пригородными электропоездами, чтобы сократить время в пути. Также на время ремонта запустили дополнительный маршрут №5, который курсирует от ж/д станции в Адлере до аэропорта Сочи.