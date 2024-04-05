В Пятигорске анонсировали фестиваль дизайна с участием байеров из 11 стран

Власти Ставропольского края рассказали о фестивале дизайна, который состоится в Пятигорске

15 апреля в Пятигорске пройдет фестиваль дизайна. На нем российские кутюрье Сергей Ефремов и Алексей Попов проведут мастер-классы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава минэкономразвития Ставропольского края Денис Полюбин.

Фестиваль станет центральным событием седьмой ежегодной выставки «Мягкое золото России». Более 20 участников смогут представить свои работы. По словам Полюбина, выставку также посетят около 500 байеров из 11 стран мира, в том числе из Китая и Турции.