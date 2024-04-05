В Пятигорске анонсировали фестиваль дизайна с участием байеров из 11 стран

Ставропольский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Власти Ставропольского края рассказали о фестивале дизайна, который состоится в Пятигорске

15 апреля в Пятигорске пройдет фестиваль дизайна. На нем российские кутюрье Сергей Ефремов и Алексей Попов проведут мастер-классы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава минэкономразвития Ставропольского края Денис Полюбин. 

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Фестиваль станет центральным событием седьмой ежегодной выставки «Мягкое золото России». Более 20 участников смогут представить свои работы. 

По словам Полюбина, выставку также посетят около 500 байеров из 11 стран мира, в том числе из Китая и Турции.

Напомним, что студия Артемия Лебедева разработала логотип и фирменный стиль курорта «Эльбрус». На работу ушло 95 дней.

Как писали ранее Юга.ру, в марте 2024 года Краснодар представил свой туристический бренд.

Дизайн Международные отношения Пятигорск Турция Фестивали

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В Пятигорске анонсировали фестиваль дизайна с участием байеров из 11 стран

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