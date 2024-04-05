В Краснодаре обновленный фасад театра драмы презентовали световым 3D-шоу
В Краснодарском театре драмы обновили фасад площадью больше тысячи кв. метров
На здании показали световое шоу с 3D-мэппингом о том, как преображался театр.
Напомним, ремонт фасада начали в ноябре 2013 года. Его облицовали широкоформатным керамогранитом. Особенность материала позволяет формировать любой рисунок на поверхности. Также строители заменили оконные конструкции. Концептуально важные особенности архитектуры сохранили.
Работа длилась 150 дней. Как сообщают в театре, на фасаде здания установили больше 500 линейных и точечных светильников.
Как писали Юга.ру, стало известно, когда закончат реконструкцию Краснодарского цирка. Проектный институт уже выполнил инженерные изыскания и провел комплексное обследование технического состояния здания.