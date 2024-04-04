Стала известна новая дата торжественного открытия «Геленджик Арены»

Краснодарский край

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  • Геленджик Арена © Скриншот фото из письма от пресс-службы культурно-делового центра «Геленджик Арена»
    Геленджик Арена © Скриншот фото из письма от пресс-службы культурно-делового центра «Геленджик Арена»

Культурно-деловой центр «Геленджик Арена» в начале апреля открыл свои двери для всех жителей и гостей города

Посетителям уже доступна выставка «Город будущего». На ней можно оценить сочетание классического искусства и работ в цифре с использованием искусственного интеллекта. Для участия отобрали произведения 34 художников из разных регионов страны. Экспозиция будет работать бесплатно до 20 мая.

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Торжественное открытие «Геленджик Арена» состоится 1 июня в формате праздничного благотворительного концерта с участием детских коллективов и звезд российской эстрады. На сцене новой площадки выступят Пелагея, Дмитрий Маликов и победительница детского вокального конкурса «Звезда родилась» Алиса Семиволос.

Общая площадь центра «Геленджик Арена» составляет более 14 тыс. кв. метров. Внутри есть концертные залы на 1600 и 300 зрителей. Также в проекте предусмотрено выставочное пространство, состоящее из атриума, арт-холла и фойе залов, площадью более 1600 кв. метров, зона для деловых мероприятий и площадка на 2500 мест для проведения встреч на открытом воздухе.

Напомним, культурно-деловой центр должен был торжественно открыться 30 марта, но в связи с трагическими событиями в Подмосковье 22 марта мероприятие решили перенести.

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