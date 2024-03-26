Культурно-деловой центр «Геленджик Арена» откроется 30 марта. Выступят Маликов и Пелагея

Гостям покажут выставку «Город будущего». Можно будет оценить сочетание классического искусства и работ в цифре с использованием искусственного интеллекта. Экспозиция будет работать до 20 мая.

В рамках концертной программы состоятся выступления Кубанского казачьего хора и Симфонического оркестра Ивана Власова, Дмитрия Маликова и Пелагеи, артистов цирка «Лотос» и балета Григоровича. Ведущим вечера выступит Михаил Башкатов.

Как рассказала директор «Геленджик Арена» Дарья Дьякова, в новом центре можно проводить мероприятия любого формата: от симпозиумов до оперных представлений.

«Мы постарались создать арену по последнему слову техники и собрать в одном месте самые необыкновенные и высокотехнологичные решения. Кроме того, мы рассчитываем, что межсезонье станет временем для регионального туризма и туров выходного дня для жителей Краснодара, Ростова, Ставрополя и других городов», — добавила Дьякова.

Общая площадь центра составляет более 14 тыс. кв. метров. Внутри располагаются концертный зал, рассчитанный на 1 тыс. 600 зрителей, и малый — на 300 человек. Также в проекте предусмотрено выставочное пространство, состоящее из атриума, арт-холла и фойе залов, площадью более 1 тыс. 600 кв. метров, зона для деловых мероприятий и площадка на 2 тыс. 500 мест для проведения встреч на открытом воздухе.