В Геленджике создают проект благоустройства набережной. Показываем эскизы

Краснодарский край

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  • © Фото kseniia12393, freepik.com
    © Фото kseniia12393, freepik.com

Власти Геленджика рассказали о проекте благоустройства части набережной курорта от «Курзала» до пляжа «Сады морей»

В Геленджике проектируют часть набережной в районе улицы Курзальной. Там планируют сформировать единую пешеходную зону от «Курзала» до пляжа «Сады морей». Общая площадь составит 9,3 тыс. кв. метров, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в своем телеграм-канале.

В Геленджике открыли терренкур:

«Перед собой ставим задачу создать современное, комфортное и открытое пространство для жителей и гостей курорта. Но с акцентом на историю курорта.

Проект, который сейчас в стадии разработки и согласования, включает в себя единое оформление набережной, создание точек отдыха, открытого амфитеатр», — рассказал Богодистов.

Показываем предварительные эскизы набережной:

  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/4385
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/4385
  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/4385
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/4385
  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/4385
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/4385
  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/4385
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/4385
  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/4385
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/4385

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