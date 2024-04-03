В Геленджике создают проект благоустройства набережной. Показываем эскизы

Власти Геленджика рассказали о проекте благоустройства части набережной курорта от «Курзала» до пляжа «Сады морей»

В Геленджике проектируют часть набережной в районе улицы Курзальной. Там планируют сформировать единую пешеходную зону от «Курзала» до пляжа «Сады морей». Общая площадь составит 9,3 тыс. кв. метров, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в своем телеграм-канале.

«Перед собой ставим задачу создать современное, комфортное и открытое пространство для жителей и гостей курорта. Но с акцентом на историю курорта.

Проект, который сейчас в стадии разработки и согласования, включает в себя единое оформление набережной, создание точек отдыха, открытого амфитеатр», — рассказал Богодистов.



Показываем предварительные эскизы набережной: