На дороги Краснодара выйдут 37 новых автобусов

Напомним, что в конце сентября 2023 года в Краснодар привезли 10 новых автобусов из Беларуси. Восемь из них вышли на городской маршрут №89.



Как писали ранее Юга.ру, в марте 2024 года в Краснодар доставили первый электробус из Беларуси.