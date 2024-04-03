На дороги Краснодара выйдут 37 новых автобусов
Власти Краснодара рассказали о пополнении автобусного парка города
В Краснодар привезли 37 новых автобусов. Об обновлении автопарка глава города Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале
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Транспорт оснащен кондиционерами и функцией бесконтактной оплаты по QR-кодам.
Автобусы будут курсировать по маршрутам:
- №1 (Автовокзал «Южный» — мегацентр «Красная площадь» — улица Комарова В.М.);
- №11 (Юбилейный микрорайон — микрорайон «Губернский»);
- №186Б (Центральный колхозный рынок — поселок Лазурный — поселок 2-го отделения учхоза «Краснодарское»).
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