На дороги Краснодара выйдут 37 новых автобусов

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/3052
    © Скриншот из телеграмм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/3052

Власти Краснодара рассказали о пополнении автобусного парка города

В Краснодар привезли 37 новых автобусов. Об обновлении автопарка глава города Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале

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Автобусы будут курсировать по маршрутам:

  • №1 (Автовокзал «Южный» — мегацентр «Красная площадь» — улица Комарова В.М.);
  • №11 (Юбилейный микрорайон — микрорайон «Губернский»);
  • №186Б (Центральный колхозный рынок — поселок Лазурный — поселок 2-го отделения учхоза «Краснодарское»).

Напомним, что в конце сентября 2023 года в Краснодар привезли 10 новых автобусов из Беларуси. Восемь из них вышли на городской маршрут №89.

Как писали ранее Юга.ру, в марте 2024 года в Краснодар доставили первый электробус из Беларуси.

Дороги Краснодар Общественный транспорт Транспорт

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