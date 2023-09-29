В Краснодар привезли 10 новых автобусов из Беларуси

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление приобрело 10 новых белорусских автобусов. Восемь из них 1 октября выйдут на городской маршрут №89

В Краснодаре 1 октября по маршруту №89 «Ул. Геннадия Казаджиева — ул. Уральская» начнут ходить восемь новых автобусов. Об этом сообщает мэрия города.

«КТТУ» закупило 10 автобусов у «Минского автомобильного завод». Два из них останутся в резерве. Транспорт с низкими полами оборудован кондиционерами, камерами наблюдения и разъемами для зарядки электронных устройств. Также в салоне есть место для размещения коляски и откидная аппарель для маломобильных граждан. Автобус вмещает 72 человека, а сидячих мест в нем 27.

«В марте этого года был заключен брутто-контракт на обслуживание одного из муниципальных маршрутов. Одним из условий контракта было приобретение перевозчиком новых транспортных средств», — рассказал замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктор Балацкий.

Напомним, что Краснодарский край закупит 90 трамвайных вагонов из Беларуси до конца 2024 года.



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