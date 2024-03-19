В Краснодар доставили первый электробус из Беларуси

Новый электробус поставил в Краснодар завод «Белкоммунмаш». Сейчас он находится в троллейбусном депо № 2. Специалисты МУП «КТТУ» проверяют транспорт, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

До конца апреля в Краснодар планируют поставить еще шесть электробусов и четыре зарядные станции. Они выйдут на городские маршруты.

Напомним, что в феврале в Краснодаре запустили первые электробусы по маршруту 2Е. Всего в городе 16 таких транспортных средств. Мэрия Краснодара заплатила за электробусы и зарядные станции 645 млн рублей. Более половины суммы покрыли из федерального бюджета.

Как писали ранее Юга.ру, в декабре 2023 года в Краснодар из Беларуси привезли первый трамвай новой модели.