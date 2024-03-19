В Краснодар доставили первый электробус из Беларуси

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Власти Краснодара рассказали о поступлении в город первого белорусского электробуса

Новый электробус поставил в Краснодар завод «Белкоммунмаш». Сейчас он находится в троллейбусном депо № 2. Специалисты МУП «КТТУ» проверяют транспорт, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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Первый электробус из Беларуси оборудован:

  • пандусом;
  • системами кондиционирования и видеонаблюдения;
  • терминалами для бесконтактной оплаты проезда;
  • USB-разъёмами для зарядки.

До конца апреля в Краснодар планируют поставить еще шесть электробусов и четыре зарядные станции. Они выйдут на городские маршруты. 

Напомним, что в феврале в Краснодаре запустили первые электробусы по маршруту 2Е. Всего в городе 16 таких транспортных средств. Мэрия Краснодара заплатила за электробусы и зарядные станции 645 млн рублей. Более половины суммы покрыли из федерального бюджета. 

Как писали ранее Юга.ру, в декабре 2023 года в Краснодар из Беларуси привезли первый трамвай новой модели.

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