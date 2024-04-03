Краснодарцев приглашают на лекцию «Эволюция хоррора»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Винни-Пух: Кровь и мед 2» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Винни-Пух: Кровь и мед 2» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 12 апреля пройдет лекция про кино «Эволюция хоррора» (16+)

Участники узнают, как зародился хоррор и как фильмы ужасов влияют на киноиндустрию в целом.

«На лекции будем исследовать эволюцию жанра и говорить о тех кинолентах, которые меняли, как сам жанр, так и киноиндустрию. Фильмы ужасов — это один из главных жанров современного кинематографа, который долгое время считался маргинальным. Сейчас же ужасы можно встретить и среди номинантов на «Оскар», — рассказала журналистке Юга.ру лектор Кира Кац.

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По её словам, охватить всю историю хоррора в рамках одной лекции невозможно. Но она поговорит с гостями о его многочисленных поджанрах и именах, за которыми стоит следить. В центре внимания будут как ставшие классикой «Кабинет Калигари» и «Дракула», так и работы Ари Астера, Джордана Пила и Джеймса Вана.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, Национальная Медиа Группа (НМГ) и Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) заключили соглашение о создании Коммерческого фонда развития кино и анимации. Основная задача фонда — системное финансирование производства полнометражных фильмов для кинотеатрального проката на коммерческой основе.

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