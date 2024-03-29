Эмир Кустурица планирует снять новый фильм в Сочи

Краснодарский край, В мире

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  • Эмир Кустурица © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Эмир Кустурица © Елена Синеок, ЮГА.ру

Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует снимать свой новый фильм в Сочи

Это будет лента под названием «Инженер легких прогулок». Фильм расскажет историю молодого трубочиста, который ходит гулять с теми, кому нужна компания, сообщил Кустурица в интервью ТАСС.

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По сюжету герой влюбляется в девушку, которая в беде. Её отец потерял все деньги, даже те, которые отложил для больного сына. Чтобы заплатить докторам, девушка решает заработать их сама и становится проституткой. С этой целью она отправляется в Санкт-Петербург.

По словам кинорежиссера, съемочный процесс также будет проходить в Казани, Санкт-Петербурге и Сибири.

Как писали Юга.ру, с 1 по 4 апреля в Кисловодске пройдут съемки новых серий 12-го сезона медицинской драмы «Склифосовский». Для участия в них курорт посетит актер театра и кино Максим Аверин, который исполняет роль доктора Брагина. 

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