Эмир Кустурица планирует снять новый фильм в Сочи

Это будет лента под названием «Инженер легких прогулок». Фильм расскажет историю молодого трубочиста, который ходит гулять с теми, кому нужна компания, сообщил Кустурица в интервью ТАСС.

По сюжету герой влюбляется в девушку, которая в беде. Её отец потерял все деньги, даже те, которые отложил для больного сына. Чтобы заплатить докторам, девушка решает заработать их сама и становится проституткой. С этой целью она отправляется в Санкт-Петербург.

По словам кинорежиссера, съемочный процесс также будет проходить в Казани, Санкт-Петербурге и Сибири.