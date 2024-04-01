В России появился Коммерческий фонд развития кино и анимации

Национальная Медиа Группа (НМГ) и Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) заключили соглашение о создании Коммерческого фонда развития кино и анимации

Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова после встречи с с гендиректором Национальной Медиа Группы Светланой Балановой и генеральным продюсером «НМГ Студии» Федором Бондарчуком. Основная задача фонда — системное финансирование производства полнометражных фильмов для кинотеатрального проката на коммерческой основе. Планируемый объем инвестиций составит до 8 млрд рублей.

Национальная Медиа Группа обеспечит первичную экспертизу отбора проектов. Окончательное решение о финансировании будет принимать контентный комитет, который возглавит Бондарчук.