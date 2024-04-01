В России появился Коммерческий фонд развития кино и анимации

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Национальная Медиа Группа (НМГ) и Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) заключили соглашение о создании Коммерческого фонда развития кино и анимации

Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова после встречи с с гендиректором Национальной Медиа Группы Светланой Балановой и генеральным продюсером «НМГ Студии» Федором Бондарчуком. Основная задача фонда — системное финансирование производства полнометражных фильмов для кинотеатрального проката на коммерческой основе. Планируемый объем инвестиций составит до 8 млрд рублей.

Национальная Медиа Группа обеспечит первичную экспертизу отбора проектов. Окончательное решение о финансировании будет принимать контентный комитет, который возглавит Бондарчук.

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«Коммерческий фонд развития кино и анимации поможет сократить время на поиск инвесторов. Отечественный кинорынок пополнится новыми зрелищными картинами. Кинематографисты смогут реализовывать более технологически продвинутые картины», — считает Ольга Любимова.

Отправить заявку на финансирование в фонд можно уже сейчас. Подробности на сайте.

Как писали Юга.ру, фестиваль «Российская студенческая весна» начал прием заявок. Для участия необходимо пройти отборочный тур в своём учебном заведении. Заявки принимаются по десяти направлениям.

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