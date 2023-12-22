В аэропорту Минеральных Вод в 2025 году планируют открыть новый терминал с телетрапами

Ставропольский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала губернатора Ставропольского края https://t.me/VVV5807/2140
    © Скриншот из телеграм-канала губернатора Ставропольского края https://t.me/VVV5807/2140

Власти Ставропольского края рассказали о строительстве двух новых аэровокзалов в регионе

Предыстория: В 2022 году завершили проектирование аэрохаба в Минеральных Водах. Весной 2023 года началось строительство нового терминала аэропорта. На его возведение потратят 14 млрд рублей, а площадь составит 28 тыс. кв. метров. 

В августе 2023 года пресс-служба аэропорта Минеральных Вод показала кадры с места работ.

Читайте также:

21 декабря губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем телеграм-канале, что в Минеральных Водах в 2025 году откроют новый терминал аэропорта. Аэровокзал включает пять телетрапов и системы обработки багажа, регистрации и досмотра.

Для пассажиров благоустроят залы ожидания, бизнес-зал, комнату матери и ребенка, медпункт и парковку. По плану, новый терминал должен увеличить пропускную способность аэропорта до 7 млн человек в год.

Глава региона также рассказал, что в Ставрополе в 2024 году планируют завершить строительство нового терминала аэропорта. Там установят новую систему обработки багажа и телетрапы, построят бесплатную парковку на 150 мест.

По словам губернатора, сейчас готовится проект реконструкции автодороги «Ставрополь — Аэропорт» с расширением до четырех полос.

Напомним, что на юге России на сегодня работают только два аэропорта — в Минеральных Водах и в Сочи.

Как писали ранее Юга.ру, по данным СМИ, 22 декабря 2023 года Минобороны приняло решение не открывать краснодарский аэропорт.

Авиация Аэропорты Благоустройство Ставрополь Строительство

Новости

В аэропорту Минеральных Вод в 2025 году планируют открыть новый терминал с телетрапами
В Краснодарском крае прогнозируют гололед и налипание мокрого снега
В медучреждениях Краснодарского края ввели масочный режим
Губернатор Краснодарского края заявил об открытии всей территории нового Яблоновского моста
В Краснодарском крае девятилетнему Тимуру Чихичину необходим дорогой препарат. Узнали, как помочь
СМИ: Минобороны запретило открывать аэропорт Краснодара

Лента новостей

Магия кино, деревенский фитнес, новогодний беспредел
Вчера, 12:19
Магия кино, деревенский фитнес, новогодний беспредел
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 21 декабря
Прогулка вокруг Тургеневского моста в Краснодаре
Сегодня, 12:22
Прогулка вокруг Тургеневского моста в Краснодаре
Что остается в разрухе годами, а что планируют ремонтировать 14 месяцев?
Куриные яйца в Краснодаре стали еще дороже
Вчера, 18:23
Куриные яйца в Краснодаре стали еще дороже
Снова проверили цены

Реклама на сайте