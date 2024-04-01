Между Беларусью и Северным Кавказом запустят прямые рейсы

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Чечня

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  • Аэропорт Махачкала Уйташ © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Аэропорт Махачкала Уйташ © Елена Синеок, ЮГА.ру

В апреле компания «Белавиа» запустит прямое авиасообщение между Минском и Махачкалой

24 марта стартовал ознакомительный тур гостей из Беларуси с городами-курортами Кавказских Минеральных Вод. Далее в программе были поездки в Кабардино-Балкарию. Недельный тур завершился в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Кавказ.рф. 

Аэропорт Сочи перейдет на весенне-летнее расписание:

Для осуществления дальнейших поездок между Минском и Махачкалой запустят прямое авиасообщение. Первый рейс запланирован 26 апреля. Полеты будет выполнять авиакомпания «Белавиа» один раз в неделю, по пятницам.

Расписание рейсов: 

  • вылет из Минска — 13:10, прибытие в Махачкалу — 16:40;    
  • вылет из Махачкалы — 17:40, прибытие в Минск — 21:25.

Стоимость билета в одну сторону на момент публикации новости — 11 752 рубля. Перевозчик сообщает, что рейсы будут выполнять на самолетах Embraer-195.

Как писали ранее Юга.ру, из Минеральных Вод запустят прямые рейсы в Ухту.

Авиация Аэропорты Беларусь Махачкала путешествия

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