Между Беларусью и Северным Кавказом запустят прямые рейсы

В апреле компания «Белавиа» запустит прямое авиасообщение между Минском и Махачкалой

24 марта стартовал ознакомительный тур гостей из Беларуси с городами-курортами Кавказских Минеральных Вод. Далее в программе были поездки в Кабардино-Балкарию. Недельный тур завершился в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Кавказ.рф.

Для осуществления дальнейших поездок между Минском и Махачкалой запустят прямое авиасообщение. Первый рейс запланирован 26 апреля. Полеты будет выполнять авиакомпания «Белавиа» один раз в неделю, по пятницам.



Расписание рейсов:

вылет из Минска — 13:10, прибытие в Махачкалу — 16:40;

вылет из Махачкалы — 17:40, прибытие в Минск — 21:25.

Стоимость билета в одну сторону на момент публикации новости — 11 752 рубля. Перевозчик сообщает, что рейсы будут выполнять на самолетах Embraer-195.