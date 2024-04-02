В Краснодаре пройдет лекция о «Парфюмере» Патрика Зюскинда

В Краснодаре 6 апреля пройдут лекция и мастер-класс, посвященные «Парфюмеру» Патрика Зюскинда (18+)

«Мы выбрали этот роман неслучайно: редко когда встретишь такое невероятное совпадение литературы и жизни, такое идеальное тождество того, что мы читаем, и того, что совершаем в реальности», — рассказали организаторы. Роман немецкого постмодерниста впервые напечатан в Швейцарии в 1985 году. Выдержал множество изданий общим тиражом более 12 млн экземпляров. Книга переведена на 47 языков, включая латынь. Патрик Зюскинд, используя принцип псевдо-историзма, рассказывает о парфюмере, убийце и гение Жан-Батисте Гренуе.

«В романе, помимо убийств, пороков, жестокости, жадности и страсти, есть уровень повествования, в котором мы с легкостью себя узнаем. В сложном, разрозненном, хаотичном мире найти и определить себя в акте творения и утвердить себя и собственное созидание через принятие другим, через его признание», — добавили организаторы. Участники вместе с лектором Еленой Хомухиной поговорят о романе, а затем под руководством Лены Мкртычевой составят собственную парфюмерную композицию и закрепят её в авторской свече. Начало в 18:00. Стоимость участия 2500 рублей, запись в посте. Встреча пройдет по адресу улица Коммунаров 31/3, кабинет 21.