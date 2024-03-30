Краснодар снова примет участие в «Тотальном диктанте» после двухлетнего перерыва

Краснодар снова примет участие в «Тотальном диктанте» в офлайн-формате. Текст для предоставит финалист премии «Большая книга» Анна Матвеева. А чтецами станут известные в городе люди.

«Мы рады сообщить, что в 2024 году «Тотальный диктант» вновь пройдет в Краснодаре в традиционном формате. Вместе со всей Россией мы снова соберемся на привычных площадках и напишем текст под диктовку наших уважаемых чтецов», — рассказала региональный координатор акции Алена Чавычалова.

Акция пройдет 20 апреля в 14:00. Точный список мест проведения и партнеров обещают опубликовать в ближайшее время в группах диктанта в телеграме и ВКонтакте.

Как писали Юга.ру, последний раз «Тотальный диктант» проходил в Краснодаре в 2021 году.

В 2022 году акцию отменили. Как рассказала Алена Чавычалова, для мероприятия не нашли организаторов.