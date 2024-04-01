Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Человек дождя»

Краснодарский край

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

В краснодарской фотостудии Sisters 5 апреля состоится просмотр и обсуждение роуд-муви «Человек дождя» (18+)

Ленту в 1988 году снял режиссер Барри Левинсон. Главные роли сыграли Дастин Хоффман и Том Круз. Фильм заслужил положительные отклики критиков и получил четыре премии «Оскар» и «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Хоффман удостоился награды Американской киноакадемии и «Золотого глобуса» за главную мужскую роль.

В центре сюжета — история страдающего савантизмом Рэймонда и его эгоцентричного брата Чарльза Бэббита. Последний узнаёт, что его умерший отец-миллионер оставил наследство не ему, а Рэймонду, живущему в лечебнице для душевнобольных. Он решает увезти брата из больницы и не возвращать, пока не получит половину наследства.

Начало показа в 19:30. Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» 5 апреля состоится специальный показ комедийного хоррора «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца».

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Человек дождя»
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