Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Человек дождя»

Ленту в 1988 году снял режиссер Барри Левинсон. Главные роли сыграли Дастин Хоффман и Том Круз. Фильм заслужил положительные отклики критиков и получил четыре премии «Оскар» и «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Хоффман удостоился награды Американской киноакадемии и «Золотого глобуса» за главную мужскую роль.

В центре сюжета — история страдающего савантизмом Рэймонда и его эгоцентричного брата Чарльза Бэббита. Последний узнаёт, что его умерший отец-миллионер оставил наследство не ему, а Рэймонду, живущему в лечебнице для душевнобольных. Он решает увезти брата из больницы и не возвращать, пока не получит половину наследства.

Начало показа в 19:30. Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки.