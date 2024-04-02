Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком триллер «Манкимэн»

Это режиссерский дебют британского актера индийского происхождения Дева Пателя. Получил известность благодаря роли Джамаля Малика в криминальной мелодраме «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойла. Лента стала лауреатом восьми премий «Оскар» (в том числе за лучший фильм года) и четырёх премий «Золотой глобус».

Триллер «Манкимэн» рассказывает историю жителя Мумбаи, который лишился семьи из-за преступных действий местной мафии. Ему приходится участвовать в подпольных боях и работать в ночном клубе, чтобы как-то сводить концы с концами. Но его главная цель — отмстить за смерть родных.

Начало показа в 19:30, билеты в продаже. После просмотра зрители смогут обсудить увиденное на экране с кинокритиком Виктором Венгерским.