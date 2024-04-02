Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком триллер «Манкимэн»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Манкимэн» © Скриншот видео с YouTube-канала «Вольга»
    Кадр из трейлера к фильму «Манкимэн» © Скриншот видео с YouTube-канала «Вольга»

В краснодарском кинотеатре «Монитор на Красной Площади» 10 апреля состоится специальный показ экшн-триллера «Манкимэн» (16+)

Это режиссерский дебют британского актера индийского происхождения Дева Пателя. Получил известность благодаря роли Джамаля Малика в криминальной мелодраме «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойла. Лента стала лауреатом восьми премий «Оскар» (в том числе за лучший фильм года) и четырёх премий «Золотой глобус».

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Триллер «Манкимэн» рассказывает историю жителя Мумбаи, который лишился семьи из-за преступных действий местной мафии. Ему приходится участвовать в подпольных боях и работать в ночном клубе, чтобы как-то сводить концы с концами. Но его главная цель — отмстить за смерть родных.

Начало показа в 19:30, билеты в продаже. После просмотра зрители смогут обсудить увиденное на экране с кинокритиком Виктором Венгерским.

Как писали Юга.ру, в краснодарской фотостудии Sisters 5 апреля состоится просмотр и обсуждение роуд-муви «Человек дождя». Фильм заслужил положительные отклики критиков и получил четыре премии «Оскар» и «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком триллер «Манкимэн»
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