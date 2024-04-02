В Краснодаре покажут семейную комедию «Формула популярности»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из трейлера к фильму «Формула популярности» © Скриншот видео с YouTube-канала «НМГ Кинопрокат»
    Кадр из трейлера к фильму «Формула популярности» © Скриншот видео с YouTube-канала «НМГ Кинопрокат»

В российский прокат 4 апреля выйдет семейный фильм «Формула популярности» (12+)

Ленту сняла Али Шер. Это ее третья полнометражная работа. Роли исполнили София Рид-Ганцерт, Линкольн Ламберт, Хлоя Ист, Шерил Хайнс, Марк Ивэн Джексон, Кэт Коннер Стерлинг, Варак Баронян, Алина Брэйс, Алессандра Ноэль Розенфельд, Елена Хаус.

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Главная героиня — двенадцатилетняя школьница-вундеркинд Эрвин. Вот только ее гениальность отталкивает сверстников, никто не хочет с ней дружить. Мечтая победить в научном конкурсе, Эрвин изобретает химическое вещество, делающее людей популярными, и тем переворачивает школьную иерархию.

Композитор фильма использовал пробирки, мензурки и молотки, чтобы создать совершенно новый ударный инструмент.

Как писали Юга.ру, стало известно, когда зрители смогут увидеть первые серии политического триллера «Спойлер». Сценарий написали Сергей Минаев и Андрей Цибульский. Изначально проект назывался «Губер». 

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