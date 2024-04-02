В Краснодаре покажут семейную комедию «Формула популярности»

Главная героиня — двенадцатилетняя школьница-вундеркинд Эрвин. Вот только ее гениальность отталкивает сверстников, никто не хочет с ней дружить. Мечтая победить в научном конкурсе, Эрвин изобретает химическое вещество, делающее людей популярными, и тем переворачивает школьную иерархию.

Композитор фильма использовал пробирки, мензурки и молотки, чтобы создать совершенно новый ударный инструмент.