В Краснодаре покажут семейную комедию «Формула популярности»
В российский прокат 4 апреля выйдет семейный фильм «Формула популярности» (12+)
Ленту сняла Али Шер. Это ее третья полнометражная работа. Роли исполнили София Рид-Ганцерт, Линкольн Ламберт, Хлоя Ист, Шерил Хайнс, Марк Ивэн Джексон, Кэт Коннер Стерлинг, Варак Баронян, Алина Брэйс, Алессандра Ноэль Розенфельд, Елена Хаус.
Главная героиня — двенадцатилетняя школьница-вундеркинд Эрвин. Вот только ее гениальность отталкивает сверстников, никто не хочет с ней дружить. Мечтая победить в научном конкурсе, Эрвин изобретает химическое вещество, делающее людей популярными, и тем переворачивает школьную иерархию.
Композитор фильма использовал пробирки, мензурки и молотки, чтобы создать совершенно новый ударный инструмент.
Как писали Юга.ру, стало известно, когда зрители смогут увидеть первые серии политического триллера «Спойлер». Сценарий написали Сергей Минаев и Андрей Цибульский. Изначально проект назывался «Губер».