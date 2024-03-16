В Краснодаре более 36% сотрудников не берут больничный — опрос

Опрос показал, сколько трудоустроенных краснодарцев уходят на больничный и как к этому относится их руководство

По данным исследования группы «Ренессанс страхование», в Краснодаре 42% сотрудников считают, что состояние здоровья не играет большой роли или совсем не имеет значения (21%) для построения успешной карьеры. Однако 33% опрошенных отметили, что из-за количества дней, проведенных на больничном, им отказывали в повышении.

Часть краснодарских респондентов отметили, что их руководство всегда (26%) или часто (16%) ожидает, что больной продолжит выполнять из дома часть рабочих задач. Чаще других так отвечали сотрудники крупных компаний (31% и 26% соответственно). Среди предприятий малого и среднего бизнеса такая практика наблюдается реже (21% и 8% соответственно).



По словам 43% опрошенных краснодарцев, их руководство хотя бы раз (15%) делало им замечания о том, что они «слишком много болеют». Женщины сталкивались с такой проблемой чаще мужчин (27% против 21% соответственно).



В Краснодаре 70% трудоустроенных пожаловались на ухудшение самочувствия из-за высокой нагрузки. Самые распространенные проблемы — боли в спине из-за сидячего образа жизни (19%), ухудшение зрения из-за долгой работы за компьютером (18%), головная боль (15%), эмоциональное выгорание (11%) и переутомление (каждый десятый опрошенный).

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае, по данным аналитиков, в 2023 году средняя предлагаемая зарплата выросла на 7 тыс. рублей.