В Краснодаре более 36% сотрудников не берут больничный — опрос

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Опрос показал, сколько трудоустроенных краснодарцев уходят на больничный и как к этому относится их руководство

По данным исследования группы «Ренессанс страхование», в Краснодаре 42% сотрудников считают, что состояние здоровья не играет большой роли или совсем не имеет значения (21%) для построения успешной карьеры. Однако 33% опрошенных отметили, что из-за количества дней, проведенных на больничном, им отказывали в повышении.

Читайте также:

Часть краснодарских респондентов отметили, что их руководство всегда (26%) или часто (16%) ожидает, что больной продолжит выполнять из дома часть рабочих задач. Чаще других так отвечали сотрудники крупных компаний (31% и 26% соответственно). Среди предприятий малого и среднего бизнеса такая практика наблюдается реже (21% и 8% соответственно).

По словам 43% опрошенных краснодарцев, их руководство хотя бы раз (15%) делало им замечания о том, что они «слишком много болеют». Женщины сталкивались с такой проблемой чаще мужчин (27% против 21% соответственно).

В Краснодаре 70% трудоустроенных пожаловались на ухудшение самочувствия из-за высокой нагрузки. Самые распространенные проблемы — боли в спине из-за сидячего образа жизни (19%), ухудшение зрения из-за долгой работы за компьютером (18%), головная боль (15%), эмоциональное выгорание (11%) и переутомление (каждый десятый опрошенный).

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае, по данным аналитиков, в 2023 году средняя предлагаемая зарплата выросла на 7 тыс. рублей.

В опросе участвовали 1220 респондентов от 18 лет из крупных городов России. Исследование провели с помощью онлайн-анкетирования в марте 2024 года.

Здоровье Краснодар общество Опросы Трудоустройство

Новости

В Краснодаре более 36% сотрудников не берут больничный — опрос
На дорогах Краснодарского края и Адыгеи за год выросла интенсивность движения
Георгины, петунии, вербены. В парках Краснодара высадят 46 тысяч цветов
В Сочи в парке «Дендрарий» реконструируют цветочный павильон
В Сочи изменят расписание электричек из-за ремонта железной дороги
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Подранки» 1977 года

Лента новостей

Дружба народов и чувство гордости, ощущение обмана и страх подъемников
Вчера, 10:55
Дружба народов и чувство гордости, ощущение обмана и страх подъемников
Что вспоминают участники организации сочинской Олимпиады спустя 10 лет
Нечистая сила, «Мастер и Маргарита», мода и «Оскар»
Вчера, 08:27
Нечистая сила, «Мастер и Маргарита», мода и «Оскар»
В Краснодаре на выходных пройдет серия лекций
Бал психов, демоны, призраки
14 марта, 13:18
Бал психов, демоны, призраки
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 14 марта

Реклама на сайте