«Российская студенческая весна» принимает заявки. Рассказываем, как попасть на фестиваль

Мероприятие будет приурочено к 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина и пройдет под слоганом «Студвесна. Ближе к звездам».

Для участия необходимо пройти отборочный тур в своём учебном заведении. Заявки принимаются по десяти направлениям: вокальное, инструментальное, танцевальное и театральное искусство, оригинальный жанр, мода, медиа, видео, арт, региональная программа. Узнать более подробную информацию можно на сайте.

В этом году фестиваль для представителей вузов пройдет с 26 мая по 1 июня в Саратове, для студентов ссузов — с 11 по 17 июня в Ставрополе. Площадками проведения каждого конкурсного направления станут концертные объекты городов.