Вузы Краснодарского края и Адыгеи перешли на отечественные платформы для видеоконференций

Большинство государственных университетов Краснодарского края и Адыгеи подключили российский сервис видеокоммуникаций

По данным МТС, подобные платформы используют в первую очередь государственные вузы, которые проводят онлайн-конференций преподавателей.

Сегодня сервис МТС Линк работает в государственных вузах Адыгеи: Майкопском государственном технологическом и Адыгейском государственном университетах. В Краснодарском крае его включили в образовательный процесс Кубанского государственного (КубГУ), аграрного (КубГАУ), морского (ГМУ) университетов и других учебных заведений.

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Второе востребованное направление — дистанционное образование. После пандемии коронавируса спрос на удаленное обучение продолжает ежегодно расти. Некоторые вузы занимаются подготовкой иностранных студентов, где нужен постоянный контакт преподавателей и учащихся.

Тренд на дистанционное обучение основательно закрепился и в образовательных учреждениях, направленных на переквалификацию и получение краткосрочного образования. В этом случае на платформе запускают онлайн-курсы и вебинары.

Сервис все чаще подключают для проведения масштабных фестивалей и международных мероприятий. Например, в прошлом году Всероссийский детский центр «Смена» провел на своей онлайн-площадке форум для более чем тысячи человек.