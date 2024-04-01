Вузы Краснодарского края и Адыгеи перешли на отечественные платформы для видеоконференций

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото pvproductions, ru.freepik.com
    © Фото pvproductions, ru.freepik.com

Большинство государственных университетов Краснодарского края и Адыгеи подключили российский сервис видеокоммуникаций

По данным МТС, подобные платформы используют в первую очередь государственные вузы, которые проводят онлайн-конференций преподавателей.

Сегодня сервис МТС Линк работает в государственных вузах Адыгеи: Майкопском государственном технологическом и Адыгейском государственном университетах. В Краснодарском крае его включили в образовательный процесс Кубанского государственного (КубГУ), аграрного (КубГАУ), морского (ГМУ) университетов и других учебных заведений.

Аналитики составили рейтинг вузов ЮФО:

Второе востребованное направление — дистанционное образование. После пандемии коронавируса спрос на удаленное обучение продолжает ежегодно расти. Некоторые вузы занимаются подготовкой иностранных студентов, где нужен постоянный контакт преподавателей и учащихся.

Тренд на дистанционное обучение основательно закрепился и в образовательных учреждениях, направленных на переквалификацию и получение краткосрочного образования. В этом случае на платформе запускают онлайн-курсы и вебинары.

Сервис все чаще подключают для проведения масштабных фестивалей и международных мероприятий. Например, в прошлом году Всероссийский детский центр «Смена» провел на своей онлайн-площадке форум для более чем тысячи человек.

Как писали Юга.ру, вузы Краснодара, Ростова-на-Дону и Ставрополя попали в рейтинги лучших в РФ.

В конце марта стартовал прием заявок на участие в фестивале «Российская студенческая весна».

Адыгея Вузы Интернет МТС Образование Студенты Технологии

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