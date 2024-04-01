Вузы Краснодарского края и Адыгеи перешли на отечественные платформы для видеоконференций
Большинство государственных университетов Краснодарского края и Адыгеи подключили российский сервис видеокоммуникаций
По данным МТС, подобные платформы используют в первую очередь государственные вузы, которые проводят онлайн-конференций преподавателей.
Сегодня сервис МТС Линк работает в государственных вузах Адыгеи: Майкопском государственном технологическом и Адыгейском государственном университетах. В Краснодарском крае его включили в образовательный процесс Кубанского государственного (КубГУ), аграрного (КубГАУ), морского (ГМУ) университетов и других учебных заведений.
Аналитики составили рейтинг вузов ЮФО:
Второе востребованное направление — дистанционное образование. После пандемии коронавируса спрос на удаленное обучение продолжает ежегодно расти. Некоторые вузы занимаются подготовкой иностранных студентов, где нужен постоянный контакт преподавателей и учащихся.
Тренд на дистанционное обучение основательно закрепился и в образовательных учреждениях, направленных на переквалификацию и получение краткосрочного образования. В этом случае на платформе запускают онлайн-курсы и вебинары.
Сервис все чаще подключают для проведения масштабных фестивалей и международных мероприятий. Например, в прошлом году Всероссийский детский центр «Смена» провел на своей онлайн-площадке форум для более чем тысячи человек.
Как писали Юга.ру, вузы Краснодара, Ростова-на-Дону и Ставрополя попали в рейтинги лучших в РФ.
В конце марта стартовал прием заявок на участие в фестивале «Российская студенческая весна».