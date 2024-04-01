Бывшего главного архитектора Сочи и его знакомого приговорили к тюремному сроку за мошенничество

Следствие установило, что осенью 2020 года в Сочи гендиректор строительной компании рассказал Ломакину, что хочет построить комплекс апартаментов на участке земли в Адлерском районе, которая находится у него в пользовании. Его собеседник предложил стать посредником и ускорить оформление разрешительных документов на строительство. Для этого нужно было дать взятку в 75 млн рублей директору департамента архитектуры и градостроительства администрации Сергею Добромыслову.

Первого обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), второй — по ч. 4 ст. 291.1 (Посредниество во взяточничестве), ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) и ч. 3. ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление).

Ломакин пригрозил, что в случае отказа бизнесмену помешают построить комплекс. Застройщик согласился и в ноябре 2020 года передал подсудимым 3,7 млн рублей. В апреле 2021-го предприниматель обратился в полицию, и при передаче взятки в размере 20 млн рублей главного архитектора Сочи и его знакомого задержали.

Также Ломакина обвиняли в том, что под предлогом содействия в покупке квартир от застройщика и в оформлении земельных участков он получил от граждан 20 млн рублей, однако свои обещания не выполнил.

В ходе судебного разбирательства действия обоих решили квалифицировать как мошенничество. По совокупности преступлений Ломакина признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Добромыслова осудили на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права 3 года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.