Опубликованы новые клинические рекомендации по аутизму. Объясняем, почему их критикуют

Авторы новых рекомендаций без указания источников сообщают, что около 75% детей с РАС имеют нарушения интеллекта. Степан Краснощеков приводит данные 2023 года, согласно которым только у 37,9% детей с аутизмом есть умственная отсталость. Также в проекте отмечается рост распространенности аутизма. Психиатр же отмечает, что распространенность РАС с 2013 года составляет 1% и с тех пор не меняется ни в Европе, ни в России.

«Для нас было очень важно, что в 2020 году в стране появился официальный документ, который отвечает интересам наших детей и одновременно опирается на современные научные знания об аутизме. Эти знания говорят о том, что при РАС эффективны именно психолого-педагогические подходы, а не лекарства или какие-то медицинские процедуры. Теперь каждый родитель может открыть клинические рекомендации и узнать, что работает при аутизме, а что нет. Уже не нужно искать информацию по родительским чатам и в соцсетях. Кроме того, на этот документ мы всегда можем опереться, если врач назначает нашему ребенку вредные или бесполезные лекарства и процедуры — можно написать обращение к главврачу, в Депздрав или Минздрав, сославшись на клинические рекомендации.

Самое важное, что врачи начали рекомендовать психолого-педагогические подходы. Это по сути первое межведомственное взаимодействие в интересах людей с РАС. А клинические рекомендации Российского общества психиатров опять возвращают нас к таблеткам и уколам, которые не работают при аутизме», — прокомментировала Юга.ру Екатерина Заломова, руководитель департамента коммуникаций и связей со СМИ Ассоциации «Аутизм-Регионы», мама подростка с РАС.