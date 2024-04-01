Опубликованы новые клинические рекомендации по аутизму. Объясняем, почему их критикуют

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В сети опубликовали новый проект клинических рекомендаций по расстройству аутистического спектра (РАС), разработанный Российским обществом психиатров

В документе встречается следующее:

  • аутизм гипердиагностирован;
  • поведенческие программы ABA в ряде случаев не просто бесполезны, но и вредны;
  • альтернативная коммуникация PECS неэффективна;
  • детям с расстройствами аутистического спектра с двух лет с целью коррекции агрессии рекомендуется галоперидол.

Как считает команда благотворительного фонда «Антон тут рядом», которая занимается системной поддержкой людей с аутизмом, новый проект рекомендаций «игнорирует научный подход и опыт тысяч семей с РАС в России»

Врач-психиатр Степан Краснощеков написал в отзыве, что в проекте клинических рекомендаций по РАС допущено много ошибок.

«Вступив в силу, данные клинические рекомендации принесут вред не только клиницистам, но и пациентам, чьи права мы должны защищать», — считает Краснощеков.

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Авторы новых рекомендаций без указания источников сообщают, что около 75% детей с РАС имеют нарушения интеллекта. Степан Краснощеков приводит данные 2023 года, согласно которым только у 37,9% детей с аутизмом есть умственная отсталость. Также в проекте отмечается рост распространенности аутизма. Психиатр же отмечает, что распространенность РАС с 2013 года составляет 1% и с тех пор не меняется ни в Европе, ни в России.

«Для нас было очень важно, что в 2020 году в стране появился официальный документ, который отвечает интересам наших детей и одновременно опирается на современные научные знания об аутизме. Эти знания говорят о том, что при РАС эффективны именно психолого-педагогические подходы, а не лекарства или какие-то медицинские процедуры. Теперь каждый родитель может открыть клинические рекомендации и узнать, что работает при аутизме, а что нет. Уже не нужно искать информацию по родительским чатам и в соцсетях. Кроме того, на этот документ мы всегда можем опереться, если врач назначает нашему ребенку вредные или бесполезные лекарства и процедуры — можно написать обращение к главврачу, в Депздрав или Минздрав, сославшись на клинические рекомендации.

Самое важное, что врачи начали рекомендовать психолого-педагогические подходы. Это по сути первое межведомственное взаимодействие в интересах людей с РАС. А клинические рекомендации Российского общества психиатров опять возвращают нас к таблеткам и уколам, которые не работают при аутизме», — прокомментировала Юга.ру Екатерина Заломова, руководитель департамента коммуникаций и связей со СМИ Ассоциации «Аутизм-Регионы», мама подростка с РАС.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открыли вторую тренировочную квартиру для людей с аутизмом. Помог один из активных родителей подопечного фонда «Открытая среда».

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Опубликованы новые клинические рекомендации по аутизму. Объясняем, почему их критикуют
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