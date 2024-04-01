Министр экономразвития РФ оценил строительство курорта «Лагонаки» и парка на Дегуакской поляне в Адыгее

Министр экономического развития России Максим Решетников и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили развитие туризма в республике

Федеральный министр ознакомился с ходом строительства транспортной и инженерной инфраструктуры курорта «Лагонаки». По его словам, курорт имеет большое значение для развития внутреннего туризма не только региона, но и страны.

До конца 2025 года здесь планируют построить гостиницы на 690 номеров, 6 канатных дорог и более 25 км трасс для катания. Мурат Кумпилов подчеркнул, что главное условие создания экокурорта — максимально сохранить природные достопримечательности.

«Сейчас к нам ежегодно приезжают отдыхать не менее полумиллиона человек. Есть все предпосылки к тому, чтобы Адыгея стала популярным местом в стране для круглогодичного отдыха», — отметил глава Адыгеи.

Он добавил, что в республике ежегодно растет турпоток. В Адыгее предлагают новые виды экологического, событийного, гастрономического и сельского туризма.

Глава республике также показал чиновнику Дегуакскую поляну — здесь создают рекреационный этнопарк. Сейчас здесь строят дороги, объекты газо- и электроснабжения. В самом парке появятся исторические объекты (подворья, ремесленные мастерские), общепит, информационные центры, места для ярмарок и событийных мероприятий региона. Сюда же планируют перенести знаменитый фестиваль адыгейского сыра.

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Также Решетников и Кумпилов провели совещание с представителями турбизнеса и общественных объединений. На нем обсудили реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сохранение культурного наследия, классификацию гостиниц.

Предприниматели рассказали о своем опыте и подчеркнули эффективность новых опций нацпроекта, которые повышают уровень индустрии. Решетников отметил важность поддержки местных производителей.

Мурат Кумпилов и Максим Решетников © Фото Алексея Гусева

Мурат Кумпилов и Максим Решетников © Фото Алексея Гусева

© Фото Алексея Гусева