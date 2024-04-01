Министр экономразвития РФ оценил строительство курорта «Лагонаки» и парка на Дегуакской поляне в Адыгее
Министр экономического развития России Максим Решетников и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили развитие туризма в республике
Федеральный министр ознакомился с ходом строительства транспортной и инженерной инфраструктуры курорта «Лагонаки». По его словам, курорт имеет большое значение для развития внутреннего туризма не только региона, но и страны.
До конца 2025 года здесь планируют построить гостиницы на 690 номеров, 6 канатных дорог и более 25 км трасс для катания. Мурат Кумпилов подчеркнул, что главное условие создания экокурорта — максимально сохранить природные достопримечательности.
В строительство курорта «Лагонаки» вложат более 60 млрд рублей:
«Сейчас к нам ежегодно приезжают отдыхать не менее полумиллиона человек. Есть все предпосылки к тому, чтобы Адыгея стала популярным местом в стране для круглогодичного отдыха», — отметил глава Адыгеи.
Он добавил, что в республике ежегодно растет турпоток. В Адыгее предлагают новые виды экологического, событийного, гастрономического и сельского туризма.
Глава республике также показал чиновнику Дегуакскую поляну — здесь создают рекреационный этнопарк. Сейчас здесь строят дороги, объекты газо- и электроснабжения.
В самом парке появятся исторические объекты (подворья, ремесленные мастерские), общепит, информационные центры, места для ярмарок и событийных мероприятий региона. Сюда же планируют перенести знаменитый фестиваль адыгейского сыра.
Фестиваль адыгейского сыра посетили 36 тысяч человек:
Также Решетников и Кумпилов провели совещание с представителями турбизнеса и общественных объединений. На нем обсудили реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сохранение культурного наследия, классификацию гостиниц.
Предприниматели рассказали о своем опыте и подчеркнули эффективность новых опций нацпроекта, которые повышают уровень индустрии. Решетников отметил важность поддержки местных производителей.
Как писали Юга.ру, Адыгея вложит 900 млн рублей в 8 км дороги к «Даховской поляне» в 2024 году.