Возле адлерского вокзала весь апрель будут ремонтировать автомагистраль

С 1 апреля стартует аварийно-капитальный ремонт железнодорожного переезда, который расположен на пересечении ж/д-пути с федеральной автомобильной дорогой «Джубга-Сочи» в 500 метрах к юго-востоку от адлерского вокзала, рядом с мостом через реку Херота — об этом сообщает пресс-служба сочинской мэрии.

«В связи с проводимыми мероприятиями возможны локальные временные затруднения автомобильного движения на трассе А-147», говорится в сообщении.

«Для быстрых и комфортных поездок между районами Сочи рекомендуем жителям и гостям курорта отдать предпочтение пригородным электропоездам, это значительно сократит время в пути. Также на время ремонта <...> будет запущен дополнительный маршрут [автобуса] №5, который будет курсировать от ж/д [вокзала] Адлер до аэропорта», добавляет Александр Кулик, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.

Ремонт собираются завершить до 28 апреля.

На этой неделе Юга писали о том, что сочинский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание и что в Краснодаре ввели серьезные ограничения на езду на самокатах.