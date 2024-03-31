В центре Краснодара отключили свет
Аварийное отключение электроэнергии произошло утром 31 марта в Центральном округе Краснодара
В 9:35 31 марта Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила об аварии на электрической подстанции «Ю-32» в Центральном административном округе Краснодара.
Из-за неполадок на линии электропередач отключилась сама «Ю-32», а также еще 10 трансформаторных подстанций. В результате без света остались жители девяти улиц:
• Гимназическая;
• Гоголя;
• Коммунаров;
• Красная;
• Красноармейская;
• Ленина;
• Рашпилевская;
• Седина;
• Янковского.
Как утверждают в ЕДДС, аварийная бригада уже работает на месте происшествия. Когда именно свет включат обратно, в ведомстве не уточняют.
Ранее на этой неделе мэрия Краснодара сообщила, что вновь открыла в городе муниципальную штрафстоянку, и отчиталась о 2500 деревьях, которые были в 2023 году высажены взамен 7000 вырубленных.