В центре Краснодара отключили свет

В 9:35 31 марта Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила об аварии на электрической подстанции «Ю-32» в Центральном административном округе Краснодара.

Из-за неполадок на линии электропередач отключилась сама «Ю-32», а также еще 10 трансформаторных подстанций. В результате без света остались жители девяти улиц:

• Гимназическая;

• Гоголя;

• Коммунаров;

• Красная;

• Красноармейская;

• Ленина;

• Рашпилевская;

• Седина;

• Янковского.

Как утверждают в ЕДДС, аварийная бригада уже работает на месте происшествия. Когда именно свет включат обратно, в ведомстве не уточняют.